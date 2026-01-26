　
地方 地方焦點

桃園市民眾服務社春安慰勞　感謝警消維護社會治安

▲桃園市民眾服務社春安慰勞　

▲桃園市民眾服務社春安慰勞。（圖／桃園市民眾服務社提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年節前夕，桃園市民眾服務社理事長林政賢26日率領理監事及各區民眾服務社理事長，分別前往桃園市警察局、消防局，進行春安慰勞，捐贈泡麵、飲料等民生物資，感謝春節期間堅守崗位、犧牲假期、不眠不休的警消同仁，為維護社會治安、交通秩序及居家安全所付出的辛勞，讓市民能安心歡度春節假期。

▲桃園市民眾服務社春安慰勞　

▲桃園市民眾服務社春安慰勞。（圖／桃園市民眾服務社提供）

桃園市民眾服務社理事長、現任市議員林政賢表示，桃園市民眾服務社一向秉持「服務地方、為民服務」的精神，長期致力於提供社區居民日常生活協助、社會救助及福利諮詢等多元服務，並以「愛要即時、服務最樂」的理念，積極扮演政府與民眾之間的重要橋樑。

林政賢說，春節是國人最重要的傳統節日，也是家人團聚、遊子返鄉的溫馨時刻，然而在節前與連假期間，交通疏導、治安維護及防災救護等工作格外繁重。每年警消同仁皆投入大量人力與心力，守護市民生命與財產安全，讓桃園市民能夠平安、快樂過好年。藉由此次春安慰勞活動，向所有堅守第一線的警消人員致上最高的敬意，感謝有他們的付出，社會才能更加安定，市民才能安心迎接新的一年。

桃園市2026冬令營　外籍教師課程設計培養跨域能力

