花蓮慈濟爆「注射抗生素超標1倍」　家屬怒批：還死不承認

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有一名網友在臉書花蓮同鄉會PO文控訴，有名男護理師把父親打錯抗生素，還緊張的跑來問父親身體狀況，然後又說要抽血檢查，可是打抗生素時，家人就有發現異常詢問，但護理人員在三肯定說是正確的沒有錯誤，令她覺得很扯。對此，院方已做緊急危機處理，並和家屬討論後續處理。

▲醫院發生醫療疏失。（圖／達志／示意圖）

▲ 花蓮慈濟爆「抗生素誤打過量」 。（圖／翻攝自當事人臉書）

影片中可見，護理人員當場坦承自己看錯，「同一個劑量注射成2份」，有跟值班醫師說過，藥品過量要先看病人狀況再給予治療；另名護理人員則說「這部份是我們的疏失很抱歉，已經跟主治醫師、值班醫師講過，會密切追蹤病人身體狀況，後續再依照病人狀況治療」。

原PO表示，這個錯誤的醫療疏失，在男護理人員施打前我們家屬就已經發現異常，但是他卻連查看都沒有，堅持是對的，後來下午卻來告知他打錯了，「那麼早上我們提出疑問時，明明機器設備就在眼前可以查看他不要，憑著自己『實習生』的認知，直接輸打進病患體內」。

原PO不滿地提到，「三不五時出差錯，三不五時上新聞，還死不承認，發生事情推卸責任，那究竟是誰要負責？」、「我發這篇文章，只是陳述事實，把發生在我身上的事情告訴大家，從未有任何用詞是在責怪所有的護理人員跟醫生，我只針對那個男護師的粗心大意而發文」。

院方表示，會負擔患者後續醫療費用，患者後續未衍生過敏反應，至於是護理員疏失，或是給藥時發生錯誤，仍待進一步調查釐清說明。消息曝光後，有網友也說，「打錯可不是開玩笑 」、「生命不能重來！道歉有什麼用」，但也有人說，「 多給鼓勵少責備，畢竟護理人員很辛苦」。

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