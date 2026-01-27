車城嬤坐錯公車被載到萬巒　內埔警查班車陪她平安返家

▲內埔警方助王姓阿嬤返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

家住屏東縣車城鄉的王姓阿嬤，日前清晨獨自搭乘公車外出，卻不慎坐錯班次，一路被載到萬巒鄉佳佐村才發現迷途。人生地不熟又等不到回程公車，阿嬤無助之下向警方求助。內埔警方不僅耐心安撫情緒，還協助查詢正確班次並陪同候車，順利護送阿嬤返家，溫暖舉動令人動容。

內埔警分局萬巒分駐所警員林莉瑄，日前中午11點多，在佳佐派出所執行守望勤務時，遇一位阿嬤走進派出所求助，並說她搭錯車了，不知道要怎樣回家，請警察幫忙。

員警查詢得知，家住車城鄉王姓阿嬤，一早自己獨自搭乘公車北上，但不慎坐錯班次，就一路被載來了萬巒鄉佳佐村後才下車，由於人生地不熟，她也在下車點站了許久，都等不到回程的公車，不得已才找警察求救。

林員先安撫阿嬤緊張不安情緒，再詢問她的住處與返家需求，接續再電洽屏東汽車客運公司，查詢最近一班的公車時刻，並確認正確的候車地點，最後員警主動陪同王姓阿嬤前往候車處等候公車，順利協助她返回車城鄉，臨行前阿嬤頻頻向林員道謝。

內埔分局長江世宏表示，為民服務是警察責無旁貸的工作，也會讓民眾感受到社會中滿滿的人情味。民眾遇有緊急困難需要幫助 ，請撥打110或直接向鄰近的派出所求助，員警會提供適當的協助。