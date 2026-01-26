中原大學投入馬太鞍災後復原　獲行政院長接見表揚

▲中原大學學務長金亭佑（右）與心理系學生范姜敏睿（左），出席行政院長接見暨表揚儀式。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學學務長金亭佑在去年9月間，帶領學生投入花蓮馬太鞍災後復原工作，26日獲行政院長卓榮泰接見表揚。金亭佑表示，前往花蓮清災工作，志工招募每梯次35個名額，開放報名4小時即額滿，而清災行動亦獲民間企業支持，鴻興遊覽公司經理主動全額贊助3天共3部遊覽車費用，協助接駁中原師生往返災區，展現社會互助力量。

▲中原大學師生走入花蓮馬太鞍災區協助復原。（圖／中原大學提供）

此外，為維護志工與居民安全，中原大學緊急醫療救護社6位幹部隨行支援，行前備妥傷口處置耗材、消毒用品、包紮止血器材與個人防護裝備等物資，服務期間機動巡視補給並協助處理擦傷割傷。原住民族學生資源中心亦帶領原民學生投入光復地區復原工作，分組深入部落協助清理環境，並到受災同學家庭關心慰問。

▲中原大學「緊急醫療救護社」志工參與災區服務。（圖／中原大學提供）

代表中原出席行政院長接見暨表揚儀式的學生代表、心理系學生范姜敏睿分享，身為緊急醫療救護社幹部，此次與師長、同儕前往災區，協助清理家園、搬運物資並留意現場人員身體狀況；在災區，深刻體會到，災後復原不只是環境的修復，更需要陪伴與理解。范姜敏睿也提到，教育部清寒優秀學生勵學獎學金讓她得以安心就學，並成為她參與服務、回饋社會的重要力量，未來將持續把所學投入社會所需之處，讓善的循環持續擴大。