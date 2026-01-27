花蓮寒假續辦幸福午食券 ！納突發變故家庭　近4千弱勢生受惠

▲花蓮縣政府寒假續辦幸福午餐劵，近4千名弱勢學生受惠。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府自民國99年起實施免費學校午餐政策，讓學生在上課期間能於學校享用免費午餐。寒假期間學校廚房暫停供餐，為減輕經濟弱勢家庭的負擔，縣府持續辦理「幸福午食券」補助措施，確保弱勢學生在寒假期間仍能獲得營養均衡且多元的餐食。

縣長徐榛蔚表示，照顧弱勢一直是縣府的施政重點；近年本縣歷經113年0403花蓮地震與114年0923馬太鞍溪堰塞湖洪災等事件，部分家庭生計受影響，縣府將持續以教育與社福資源支持，讓每位孩子安心學習、健康成長。

▲▼學生可到校用餐或持「幸福午食券」至鄰近合作超商及便當店兌領餐點。

縣府教育處指出，為因應物價上漲並強化照顧，自111年暑假起，縣府已對各國中小經濟弱勢學生寒、暑假期間午餐費進行調整，午餐補助金額調整為80元。補助對象除原先之低收入戶及中低收入戶外，自112年起也擴大納入家庭突發變故及經導師認定有實際需求之學生，讓學生午餐不中斷，也減輕家長負擔。

學生寒假期間不論到校參加課輔、活動或未到校，只要有用餐需求，皆可申請享有午餐補助，並由就讀學校製發餐券，提供學生用餐服務。各校依所在地區特性，彈性規劃供餐方式，包含學生可到校用餐，或持「幸福午食券」至鄰近合作超商及便當店兌領餐點，約近4,000名學生受惠。本措施除確保學生於寒假期間能穩定獲得營養均衡之餐食，減輕弱勢學生及家庭在假日期間的用餐壓力，亦有助於學生安心學習與健康成長；同時協助家長降低餐食支出與照顧負擔，讓家長能安心工作，兼顧家庭經濟與子女照顧需求，發揮實質支持家庭之效益。

花蓮縣府將持續關注弱勢學生生活與學習需求，滾動檢討並精進相關福利措施，為花蓮孩子打造更完善、安心的成長環境。