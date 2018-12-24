任內最後視察！　黃健庭笑說：最後一天都給了文化處

▲黃健庭在任內最後一天前往視察位於台東市民權里的日式建築群修復工程。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

位於台東市民權里的日式建築群修復工程，目前修復進度達82.75％，預計13棟的日式建築皆可如期修復完成，縣長黃健庭24日在任內最後一天前往視察表示，任內非常關心文化及歷史建築的維護推動，希望民權里日式建築群完成後，希望未來成為台東的一項文化維護指標，也可提供文化、社會公益用團體申請使用。

▲座落於台東市民權里的日式建築群。

台東市民權里日式建築群位於台東女中前方，約於昭和15、16年（民國29年-30年）間陸續興建，至今約有76年，當時提供台東女中、台東高中等學校教師們居住，由於多數長年荒廢，縣府為推動空間活化再利用，找回大家共同的記憶，在96年登錄為歷史建築後，台東縣政府於98年開始先期規劃，向文化部爭取經費逐一修繕。

▲黃健庭進入修復完成的一棟日式宿舍內察看內部陳設。



縣府所提日式建築群四年修繕計劃，總經費1億8千萬經費，共計有13棟日式建築，108年將可完成9棟，其餘的4棟則將可以在109年完工，除了一棟做為客家學堂外，未來也可以開放外界，為了與鐵花新聚落的台東魅力商店群作區隔，未來鐵花新聚落將為商業用，民權里日式建築群則希望提供給文化、社福公益團體來運用，也可成為台東縣推動文化與歷史建築的新景點。



黃健庭開玩笑說，昨晚到文化處藝文中心觀賞藝術節活動，今天又來視察台東市民權里日式建築群修復工程，晚上又要主持107年台東縣歲末系列活動聖誕之夜活動，今天是他9年任期的最後一天，結果都給了文化處，引起現場大家會心一笑。