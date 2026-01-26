快訊／基隆搶修破管5千戶明將停水12小時　影響範圍曝光

▲基隆27日將維修破管，5千多戶將停水12小時。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳瑩欣、趙蔡州／基隆報導

台水公司宣布，基隆市八堵路26日進行800mm鋼管破管緊急搶修作業，原計畫以不停水方式施工，但現場開挖後發現，鋼管破損程度及施工環境超出預期，必須以停水工法施工，27日晚間9點起將停水12小時，地點包含南榮路高地及龍安街198巷、332巷等約5000餘戶，呼籲民眾盡早儲水備用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台水公布停水影響範圍。（圖／台水官網）

台水公司第一區管理處表示，針對基隆市八堵路破管搶修作業，原評估及跟基隆市政府協商後，可以採不停水方式施工，但26日現場開挖後，發現鋼管破損程度及施工環境「超出事前調查及評估範圍」，導致原訂的施工方案無法如期執行，必須採停水工法施工。

台水公布停水時間及影響範圍 提醒居民盡早儲水

台水說明，為了確保搶修作業安全及一次性完成修復，這次停水範圍將以調度其他水源跨區支援及調整供水區，並以夜間施工方式降低民眾用水不便，預定停水施工時間為27日晚上9點到28日上午9點，共12小時，影響範圍包括南榮路高地及龍安街198巷、332巷等約5000餘戶，市區平地區域不受影響

台水提醒，停水區域用戶請提早儲水備用、慎防火警及關閉抽水機電源以免損壞；台水公司會盡速修復停水管段及恢復道路通行。