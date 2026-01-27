大古山賞夜景遭偷拍！人妻暗中討救兵　眾人活抓20歲變態男

▲桃園市蘆竹區大古山風景區今天凌晨傳出公廁偷拍事件，警方據報火速趕往現場逮獲傅姓男子涉案。（圖／蘆竹警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區大古山今（27）日凌晨驚傳男子躲女廁偷拍事件，蘆竹警方接獲被害女子報案後火速趕抵現場，當場查獲涉案傅姓男子，並查扣起手機，經查驗時確實有偷拍影像等證據，警方帶回派出所偵訊後依妨害性隱私、妨害秘密等罪嫌函送桃園地檢署偵辦，並協助被害人提出性騷擾防治法提起申訴。

有網友在網路軟體Thread上傳遭偷拍事件，網友聲稱「上個廁所也有事，好好一個大男生沒事躲在女廁，才剛上完穿褲子，結果一抬頭你是在看三小，立馬找老公討救兵，一群人堵在廁所門口，這個男子馬上從廁所衝出來…」，網友則聲援「拍上廁所到底有甚麼好看」…

▲針對這起大古山公廁偷拍案，蘆竹警分局外社派出所所長李智卿說明偵辦過程。（圖／蘆竹警方提供）

蘆竹警方指出，今天凌晨1時許在蘆竹區大古路公廁發生女子遭偷拍案，蘆竹警分局外社派出所員接獲通報後火速趕往現場，2名女子在大古山風景區女廁如廁時，察覺有男子躲在女廁內，疑似持手機偷拍，驚嚇之餘立即報警求援，員警抵達後，對現場20歲傅姓男子進行盤查，並檢視其手機，確有被害人所述之私密偷拍影像，警方當場查扣手機作為證物，將傅姓男子帶回派出所偵辦。

蘆竹警方偵訊後協助被害女子完成報案程序，警方偵訊傅姓男子後依妨害性隱私、妨害秘密等罪嫌函送桃檢察偵辦，並協助被害女子依性騷擾防治法提出申訴。

蘆竹警分局表示，公眾空間安全不容挑戰，針對各類侵犯隱私之行為，警方絕不姑息。未來將持續加強大古山等景點深夜巡邏密度，構築嚴密治安防護網，確保市民享有安心之休憩環境。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。