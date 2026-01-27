　
地方 地方焦點

馬太鞍洪災19死洪災　鄉長林清水不背鍋反咬徐榛蔚

縣長徐榛蔚與光復長林清水肩負第一線撤離居民工作，如今面臨《災防法》究責。（翻攝徐榛蔚臉書）

圖文／鏡週刊

花蓮地檢署偵辦馬太鞍溪洪災造成19死、5人失蹤案，1月14日指揮調查局兵分八路，搜索光復鄉公所等相關地點，並約談鄉長林清水等人，訊後以廢弛職務釀成災害、偽造文書等罪將林聲押獲准，案情迅速升溫，究責層級恐持續升高至花蓮縣長徐榛蔚。

本刊調查，檢調統整多份公文及約談相關公務員發現，林清水向中央陳報的「疏散8千餘人」數據幾乎全數造假，實際需要撤離約4千人，卻未事先造冊，且未查明各區域保全戶名單，即直接將10個村的全體村民視為已撤離名單悉數填上，甚至在案發前一晚仍無視預警，跟祕書前往羊肉爐店聚餐，完全忽略災前警戒。

受災戶家屬情緒激動，控訴縣府沒派人逐戶通知，痛批「是政府害死我們」。（鏡報王吟芳）

▲受災戶家屬情緒激動，控訴縣府沒派人逐戶通知，痛批「是政府害死我們」。（鏡報王吟芳）

偵訊時林清水極力喊冤，把責任推給縣府，指鄉公所人力物力不足，無法獨力執行大規模撤離，且依《災害防救法》規定，災害發生時的地方指揮官是縣長徐榛蔚，光復鄉公所僅配合縣府，他已盡力而為，不能單方面究責他。

由於徐榛蔚已遭罹難者家屬提告，她與林清水的上下指揮鏈清晰，外界也普遍認為此次災難與人為疏失密切相關，預計檢調在啟動新一波調查後，縣府廢弛職務的責任將進一步被釐清。

搜救人員將一名滿身泥沙的小女孩（中）抱離災區，送往臨時收容中心，她在洪流後倖存畫面，令在場救難隊與鄉親一度哽咽。（屏東縣消防局提供）

▲搜救人員將一名滿身泥沙的小女孩（中）抱離災區，送往臨時收容中心，她在洪流後倖存畫面，令在場救難隊與鄉親一度哽咽。（屏東縣消防局提供）

本刊調查，林清水獲悉遭聲押後情緒激動，多次指控縣府未提供足夠支援，並說徐榛蔚在堰塞湖溢流前數日仍出國，強調颱風預報期間本應保持高度戒備，去年九月樺加沙颱風來襲，各國預測顯示暴風範圍大、花東迎風面雨勢強勁，光靠他一名鄉長根本無法完成8千多人撤離。

檢調取得的資料也印證颱風警訊未被正視，中央災害應變中心至去年9月23日洪災前，共針對花蓮縣府示警十餘次，林保署與消防署各通報9次與10次，但疏散行動卻未確實執行，14名罹難者全住在內政部劃定的強制撤離範圍內，縣府應變中心卻在溢流後才緊急提升為一級開設，可見不只是林清水難逃責任，徐榛蔚的行政監督不周恐也難辭其咎。


