郁方噙淚聲援剴剴「永遠刻在心頭」　嗆廢死：你們真該被廢掉！

記者黃哲民／台北報導

藝人郁方今（27日）趕赴高院關切剴剴案惡保母姊妹二審判決結果，遲到錯過當庭聆判，在場外與「剴剴戰士」們相互打氣，她表示二審維持一審判決就是最好的禮物，「剴剴會永遠是刻在我們心裡面的名字」，她更喊話這個地球上最不需要存在的，就是廢死團體。

▲藝人郁方到高院關切剴剴案惡保母姊妹二審宣判，受訪喊話地球不需要廢死團體。（圖／記者黃哲民攝）

郁方先前也旁聽剴剴案保母姊妹開庭，今天上午卻遲到，沒第一時間得知二審駁回上訴結果，她在場外分享「剴剴戰士」姐妹們的欣喜，紅著眼眶感謝大家持續關注。

郁方受訪表示，其實大家比較擔心的是被輕判，二審維持一審判決的無期徒刑跟18年徒刑，對所有剴爸們、剴媽們來說，已經最好的禮物了。她噙淚謝謝全世界各地來的剴爸剴媽，「你們真的很棒，出錢出力！」

她強調剴剴「是弱勢中的最弱勢」，如果大家認真研究這個案子，就會知道，無期徒刑和18年，真的太輕了，但要在台灣判死刑是很困難的一件事情，「我們還有漫長的路要走，謝謝我們的辯護律師，真的很棒！謝謝我們的法官，很認真在研究這個案子」。

郁方指出，如果要提到廢死這個話題的話，她會說廢死團體「你們歲月靜好，是因為有受害者家屬為你們負重前行！這個地球上最不需要存在的廢死團體，你們真的該被廢掉！」

郁方說如果剴剴在天之靈能夠感受大家的愛，「我希望今天他真的在我們現場，跟我們一起聆聽這個判決」，她希望劉彩萱與劉若琳，可以在監獄裡面好好反省自己的行為，「台灣如果從少子化走向無子化，你們就會是最大的兇手！」

她最後感謝所有這麼多不認識的、所有的剴爸剴媽，「剴剴會永遠是刻在我們心裡面的名字」。