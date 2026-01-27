嘉義縣住宿長照補助最高12萬　申請截止3月2日

▲嘉縣提醒住宿長照機構最高12萬補助3月2日截止 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府提醒，114年度「住宿式機構服務使用者補助方案」最高補助12萬元，受理申請期限將於3月2日截止，如未領有其他住宿補助，符合申請條件且自費入住嘉縣住宿長照機構的住民，均可洽詢機構或衛生局，請把握最後申請期限，以免向隅。

「住宿式機構服務使用者補助方案」旨在減輕家庭照顧者的經濟負擔，只要領有身心障礙證明中度以上或長照需要等級4級以上，且於114年1月1日至12月31日入住住宿式機構，未領有其他住宿補助者，皆可提出申請。

當年度入住累計180天最高可補助12萬元，倘累計未達180天，逐月檢核每月入住天數，當月連續住滿15天的月份，每月仍可補助1萬元。

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣失能人口持續增加，為讓失能者獲得完善的長照服務、減輕家庭照顧者負擔，嘉義縣積極布建住宿式長照機構，自113年12月至今，已有4家住宿長照機構動土興建，預計116年起將陸續提供458床住宿式機構服務。

為利民眾申請本項補助方案，衛生局已輔導各住宿機構，提供代收申請服務，只需準備長輩存摺、身分證影本、印章及相關文件，可就近至住宿長照機構填寫申請書，機構均會提供代收並轉送服務。

衛生局提醒把握最後申請期限，至於115年剛入住機構的民眾，亦可先申請長照需求等級評估，確保符合資格，如有相關疑問或任何長期照顧問題，都可電洽嘉義縣長期照顧管理中心05-3625750或1966專線。