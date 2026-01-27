水貝金飾1g每日漲超90元…買氣旺　店家苦笑：漲速讓人感到害怕

▲陸金飾價格飆漲。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國黃金市場近日再現劇烈波動，國際金價強勢上攻，帶動國內零售端價格同步飆升。深圳水貝黃金珠寶市場出現明顯漲勢，多家賣場即時報價快速上調，單克售價逼近1300元（人民幣，下同），短時間內的急漲幅度，讓不少商家與消費者同時感受到市場壓力。

據《第一財經日報》報導，1月26日國際現貨黃金價格快速拉升，接連突破5000美元、5100美元兩大關鍵關卡。第一財經記者當天實地走訪深圳水貝黃金珠寶市場發現，部分黃金賣場的大螢幕即時顯示，當日足金銷售單價已達1296元／克，若再加上工費，單克價格普遍突破1300元。

多名商家向記者透露，近一週金價累計上漲約100元／克（約台幣450元），單日漲幅甚至高達20元／克（約台幣90元），價格拉升速度之快，連業者都直言「有點害怕」。在進貨成本迅速墊高、庫存壓力增加的情況下，部分櫃檯一度暫停報價，觀望市場走勢。

一名水貝市場老闆張先生表示，「今年金條銷售狀況較去年好非常多，多數人都是拿來投資的，店裡天天都是人，這個漲幅我挺害怕的，因為漲太快了！」

儘管價格高企，水貝市場內仍可見不少消費者駐足詢問。有消費者表示，購金主要是基於資產配置與保值考量，認為在當前環境下，黃金仍具備避險屬性，「年內還是看漲」，因此選擇在高位持續進場。

報導指出，國際金價衝破5100美元／盎司後，對國內零售端形成明顯傳導效應，深圳水貝黃金零售價出現「一日一跳」的情況。業內人士也提到，短期內金價大幅波動，已對商家補貨節奏、現金流與利潤空間帶來考驗，市場情緒明顯趨於緊繃。