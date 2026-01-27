　
國際

只剩12天！日本眾議院選舉今公告2/8投開票　高市：未過半就下台

▲▼日本首相高市早苗19日在總理官邸召開記者會，正式宣布23日解散眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本眾議院27日公告選舉日程。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

日本第51屆眾議院選舉今天公告，選戰正式開跑，2月8日將進行投開票作業。這場選戰是自民黨與日本維新會聯合執政後首場國政選舉，被視為首相高市早苗面臨政權生死戰，而她更公開宣示，若聯合政府無法保住過半數將請辭負責。

根據《時事通信社》報導，高市早苗將此次選舉定位為檢視聯合執政正當性的關鍵時刻，如今物價飆漲因應對策、消費稅調降以及外國人政策成為選戰焦點。執政聯盟能否守住眾議院233席過半門檻，牽動高市政權存續。

高市早苗與日本維新會代表吉村洋文27日在東京秋葉原車站前聯合造勢，試圖展現執政夥伴團結姿態。而在野陣營方面，由立憲民主黨與公明黨組成的「中道改革聯合」共同代表野田佳彥在青森縣弘前市高喊奪下「國會第一大黨」目標；國民民主黨代表玉木雄一郎則在東京都新橋站前拉票，盼延續參議院選舉的成長氣勢。

值得注意的是，這是繼石破茂政權2024年10月眾院選舉後的首次，儘管眾議院任期還剩2年9個月，但高市仍以「必須接受民意審判」為由在23日宣布解散國會。從解散到投票僅16天，創下戰後最短選舉時程紀錄。

自民黨在前次眾院選舉及2025年參院選舉連續挫敗，因此這場戰役也被視為翻身關鍵戰。

本屆眾議院選舉將在289個小選區與176席比例代表中，合計角逐465個席次。公告前席次分布為自民黨198席、中道改革聯合172席、日本維新會34席、國民民主黨27席。

 
01/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

日本選舉高市早苗自民黨維新會日韓要聞

