黃健庭與所屬同仁道別　依依離情中為夫人唱生日歌

▲台東縣長黃健庭任期最後一天也是副縣長陳金虎（前排左二）公職生涯的最後一天，碰巧也是夫人的生日，許多局處單位還獻上鮮花與卡片，並且跟縣長及夫人擁抱。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

任期最後一天，台東縣長黃健庭24日下午特別前往縣府各局處辦公室，向所有同仁道別，許多同仁都覺得依依不捨，黃健庭除感謝同仁的努力與奉獻，也希望大家繼續支持饒慶鈴新縣長。

▲黃健庭親自向所有同仁道別說感謝。



黃健庭24日下午由縣長夫人陳怜燕、副縣長陳金虎、機要秘書李佩芳、縣府人事處長游梅子等人陪同，從秘書長室展開道別的行程，走遍了縣府大樓、新大樓及警察局之外，也驅車分別前往消防局、環保局、稅務局、社會處、文化處、教育處、衛生局、縣民服務中心，最後回到副縣長室及縣長室，親自向所有同仁道別說感謝。

縣府各局處主管、副管及同仁在單位門口迎接，24日也是副縣長陳金虎公職生涯的最後一天，碰巧也是黃健庭夫人的生日，許多局處單位還獻上鮮花與卡片，並且跟縣長及夫人擁抱，還唱生日快樂歌慶賀。

黃健庭向同仁表示，天下無不散宴席，9年的相處終須一別，他與副縣長要謝謝所有主管及同任這9年共同打拼，台東真的不一樣，縣民也確實有感，我們也漸漸向國際幸福城市邁進，他及夫人會當台東的志工付出自己的一點力量，也請大家繼續新任的饒縣長及張副縣長，大家一起讓台東更不一樣、更繁榮進步。