年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才　近3千職缺、最高薪10萬

▲永康就業中心年前及年後接連舉辦兩場大型徵才活動，合計釋出近3000個工作機會，吸引求職民眾關注。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆年前向來是企業補人、民眾轉職的關鍵時刻，不少人趁著年終盤點職涯、為新年度預作規劃。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心看準年節求職潮，於年前及年後接連辦理兩場大型徵才活動，合計釋出近3,000個工作機會，涵蓋科技業、製造業、服務業及長照產業，邀請有就業或轉職需求的民眾把握機會。

第一場徵才活動將於1月31日（星期六）上午9時至下午1時，在南科管理局前側廣場登場，配合「南科磐石昂首三十」活動主軸，進行高質量人才招募。現場除有集團結婚與美食市集外，永康就業中心也邀請台積電、台灣穗高科技、艾爾斯半導體、緯穎智造、直得科技、群創光電、聯亞科技等7家南科指標大廠設攤，合計釋出超過1,000個職缺。

徵才職類涵蓋製程、設備、產品開發工程師、財務儲備幹部、廠務主管、工安管理員、環保永續專員、日文口譯人員、總經理室專員、護理健康管理師及業務人員等。其中，直得科技業務工程師月薪上看10萬元，另有多項高薪面議職缺，吸引不少專業人才關注。

第二場徵才活動則訂於2月7日（星期六）上午9時30分至12時30分，在善化文康育樂中心舉辦「一馬當先・職場領先」現場徵才活動，共有33家廠商參與，釋出近1,500個職缺。參與廠商橫跨科技製造、食品零售、長照服務、飯店旅宿及教育產業，職類包含工程師、技術員、作業員、園長、褓姆、居服員、大貨車司機、行銷及業務人員等。

其中，緯穎智造多項技術員及品保員職缺薪資達5萬元以上，宏遠興業派外儲備打版師月薪上看8萬元，御手國醫店長薪資亦達8萬元，對於年後想轉換跑道的民眾相當具吸引力。

永康就業中心主任李奇玫表示，活動現場特別規劃「AI職能速測平台」專區，協助求職者快速了解應徵職務所需的知識與技能，並結合百工百業影音介紹與職業訓練課程，提供一站式就業服務；同時設置「勞工就業通」專區，推動邊做邊學的工作崗位訓練機制，協助失業勞工累積實務經驗、提升專業技能。

為營造年節氣氛，2月7日活動當天也特別邀請書法家吳福山老師現場揮毫馬年創意春聯，並規劃集點兌換「春節馬年開運盆栽」，另有摸彩、義剪、視障按摩、造型氣球DIY、多元市集及限量早鳥禮，讓民眾找工作之餘也能感受濃厚年味。

永康就業中心指出，未來仍將持續辦理多場徵才活動，提供更多就業機會。民眾可隨時關注「台灣就業通」或雲嘉南分署官方網站查詢最新徵才資訊，或電洽永康就業中心了解職缺內容。