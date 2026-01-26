　
地方 地方焦點

9天春節連假將屆　南投縣10醫院提供8項不打烊服務

▲水里急診救護站於春節期間即時救援癲癇、腹痛等突發患者。（圖／資料照片，彰基醫院提供）

▲水里急診救護站於春節期間即時救援癲癇、腹痛等突發患者。（圖／資料照片，彰基醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

115年春節連假長達9天，為避免民眾於年節期間出現就醫不便情形，南投縣衛生局提前整備醫療量能，協調全縣10家醫院於春節期間維持穩診及住院服務，提供縣民安心、不中斷的八項重點健康照護服務。

一、24小時醫療服務：（一）全縣7家急救責任醫院於春節期間持續提供24小時急診醫療服務，多數醫院於除夕前（2月14日）維持正常門診，除夕（2月16日）至初六（2月22日）期間，部分院所提供春節特別門診服務，並自初七（2月23日）起恢復正常門診。

（二）民眾可撥打春節門診查詢專線0800-030598，或透過南投縣衛生局網站（https://www.ntshb.gov.tw/home）、中央健康保險署醫療院所查詢系統，或下載「全民健保行動快譯通APP」，查詢急、門診服務資訊；（三）偏遠及觀光地區緊急醫療救護站服務如下：水里急診救護站提供24小時服務（049-2770079#110）、日月潭緊急醫療救護站每日8時至20時（049-2850115）、清境地區假日緊急醫療救護站於國定假日及例假日前一日晚間8時至收假日晚間8時提供服務（049-2802507）、合歡山假日緊急醫療救護站於雪季期間（115年1月1日至3月1日）假日早上10時至翌日上午10時提供服務。

二、慢性處方箋提前領藥服務，凡於115年2月14日至22日春節期間需領取慢性處方箋者，可自春節前14天起（即115年1月31日）提前回診，由醫師開立處方或領藥，確保用藥不中斷；三、24小時心理衛生關懷服務，春節期間提供24小時心理衛生關懷服務，民眾可撥打安心專線1925，或049-2202662，獲得即時協助；四、24小時防疫諮詢服務
防疫工作全年無休，民眾可撥打防疫專線1922，或049-2220904，諮詢相關防疫資訊。

五、24小時毒品防制及戒毒諮詢服務，專線0800-770885，美沙冬維持治療相關服務資訊請至衛生局官網查詢；六、行政相驗服務，請電洽全縣各鄉鎮市衛生所申請辦理；七、長照服務不中斷，民眾可撥打全國長照服務專線1966，或049-2209595洽詢；八、食品安全諮詢服務，可撥打全國食安專線1919，或南投縣食品衛生安全諮詢專線049-2231994。

南投縣邀10家餐廳推廣愛心年菜

南投縣邀10家餐廳推廣愛心年菜

年節將屆，南投縣政府今天舉辦特色年菜暨伴手禮推廣會，除邀集10家知名餐廳及4家優質伴手禮業者，展現特色年菜與禮品，副縣長王瑞德也攜手南投縣烹飪商業同業公會捐贈50套愛心年菜給食物銀行，讓弱勢家庭感受節慶喜悅與溫暖。

陸AI雙雄拚用戶流量 春節「搶紅包」活動較勁...砸67億現金

陸AI雙雄拚用戶流量 春節「搶紅包」活動較勁...砸67億現金

麥當勞「金迎招財薯來堡」回歸　奶昔大哥、漢堡神偷變生肖公仔

麥當勞「金迎招財薯來堡」回歸　奶昔大哥、漢堡神偷變生肖公仔

春節長照不中斷　北市2/5前要申請

春節長照不中斷　北市2/5前要申請

春節前夕送暖吳清基返鄉頒發清寒獎學金嘉惠學子

春節前夕送暖吳清基返鄉頒發清寒獎學金嘉惠學子

春節連假健康服務

