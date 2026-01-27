　
地方 地方焦點

年節送禮不踩雷！雲嘉南分署精選3家在地品牌　吃的、玩的全包

▲雲嘉南分署結合「微型創業鳳凰」計畫，春節前夕推薦3家具在地特色的創業品牌，提供民眾年節送禮與走春新選擇。（記者林東良翻攝，下同）

▲雲嘉南分署結合「微型創業鳳凰」計畫，春節前夕推薦3家具在地特色的創業品牌，提供民眾年節送禮與走春新選擇。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節腳步逼近，送禮怎麼選、走春去哪玩，成了不少民眾年前煩惱。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今年結合「微型創業鳳凰」計畫，精選3家具地方特色的創業品牌，推出多元年節商品與走春選項，讓民眾在過年期間，不只送得體面、玩得開心，也能用行動支持在地創業能量。

此次推薦的業者橫跨台南、嘉義與雲林，包括台南「日安良食」、嘉義民雄「咖啡學」，以及雲林虎尾「饗戀鬆餅」，分別從年節伴手禮、日常品味到親子休憩，呈現地方產業多元又實在的樣貌。

▲雲嘉南分署結合「微型創業鳳凰」計畫，春節前夕推薦3家具在地特色的創業品牌，提供民眾年節送禮與走春新選擇。（記者林東良翻攝，下同）

位於台南的「日安良食」，今年主打「鳳凰尊爵禮盒」，主角是口感酥脆、層次分明的「鳳凰卷」。產品選用在地小農原料，強調天然製程、不添加人工成分，結合傳統工法與健康理念，口味可依需求自由搭配，成為不少民眾代表府城心意的春節送禮選項。

嘉義民雄火車站周邊的「咖啡學」，則由青年創業者透過圓夢計畫投入精品咖啡市場，從生豆挑選、烘焙到沖煮全程親力親為，走的是「高品質、平價化」路線。今年特別推出限量「春節耳掛咖啡禮盒」，讓民眾在年節期間，也能輕鬆沖泡、品嘗精品咖啡，兼顧企業與個人送禮需求。

除了吃的、喝的，雲林虎尾的「饗戀鬆餅」則提供春節走春的新選擇。該店由返鄉青年創立，結合餐飲與親子友善空間，設有戶外花園、生態觀賞區及兒童遊戲空間，適合家庭客群在連假期間造訪。現做鬆餅搭配飲品，讓走春不再只是走馬看花，而是全家同樂的放鬆行程。

▲雲嘉南分署結合「微型創業鳳凰」計畫，春節前夕推薦3家具在地特色的創業品牌，提供民眾年節送禮與走春新選擇。（記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，此次推薦的三家業者，涵蓋年節送禮、日常品味與親子休憩等不同消費情境，展現「微型創業鳳凰」計畫的輔導成果。分署透過創業課程、專業顧問輔導與低利週轉金等資源，協助創業者穩健經營、深化品牌特色，也讓更多民眾看見在地好品牌。

劉邦棟也呼籲，春節期間不妨多選購在地商品、走訪特色店家，以實際行動支持地方創業與產業發展，讓在地經濟持續累積能量。

▲雲嘉南分署結合「微型創業鳳凰」計畫，春節前夕推薦3家具在地特色的創業品牌，提供民眾年節送禮與走春新選擇。（記者林東良翻攝，下同）

有關商品內容、訂購方式及營業資訊，民眾可至各店家官方網站或社群平台查詢；更多年節特色商品資訊，可參考「社會經濟入口網」；若想進一步了解創業輔導措施，則可至勞動部「微型創業鳳凰」計畫網站查詢。

