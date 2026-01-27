竹山、南投警分局人事異動　延平所林家畯、永和所翁民慶上任

▲南投警分局永和派出所新任所長翁民慶上任。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山、南投2警分局日前進行人事異動，延平派出所新任所長由竹山分局第二組巡官林家畯接任，永和派出所所長陳明政退休，新任所長則由原名間分駐所巡佐翁民慶接任。

竹山分局於1月19日在延平派出所舉行新任所長布達典禮，由分局長許軒鳴主持，立法委員游顥服務處副主任黃彥凱、南投縣議會議長特助何家輝、南投縣議員陳玉鈴、南投縣議員蔡孟娥服務處主任王仕棟、竹山分局警友辦事處主任劉錦雯、延平警友站站長李雅琪、竹山義警民防中(分)隊幹部、竹山鎮民代表、里長及國民中(小)學校長等多位地方仕紳都到場共襄盛舉。

許軒鳴表示，林家畯現年38歲，為中央警察大學警佐班第43期第1類，曾任竹山分局警員、偵查佐及巡官等職務，希望他藉其學識經驗、敬業精神及領導能力，奉獻所學所長，有效做好治安、交通與為民服務等工作，確保轄內民眾的生命及財產之安全。

▲▼竹山警分局延平派出所新任所長林家畯上任。

南投分局則於21日舉行永和派出所新任所長布達典禮，由甫升任縣警局主秘的分局長洪秋賢主持，縣議員宋懷琳、張婉慈服務處主任游畯有、林儒暘服務處主任沈文宗、張秀枝服務處助理陳映如、林憶如服務處助理張辰隆、大庄村長楊碧雲、大坑村長陳振科、廍下村長陳煥彩、田仔村長陳正昇、名間鄉代表會主席吳金樹、副主席蔡瑞家、南投警友辦事處主任吳汝祥、永和警友站長陳武寬及警友顧問等地方仕紳、警友貴賓都共同見證。

洪秋賢感謝退休卸任的陳明政為地方治安及警政工作的付出與貢獻，並肯定翁民慶經歷豐富、表現優良，到任後即全力投入轄內治安與交通工作，為地方警政工作之推展注入新氣象，圓融待人處事的態度也必能提供鄉親優質的警政服務；與會地方仕紳亦期盼翁能展現長才，提升該所維護社區治安及交通工作的效能。