霍諾德爬101「她蹲窗邊」挨批！女學生還原過程道歉：不知會被拍到

▲霍諾德於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰攀登台北101，過程中，有不少民眾在台北101內拍攝、揮手打招呼。網路上也流傳一張照片，是一名女子蹲在窗台邊觀看，而這樣的舉動就引發部分網友不滿。對此，該名女生主動發文還原經過，並向大家道歉。

她還原經過，澄清自己未違規

自稱是照片中女生的網友在Threads上發文表示，她是照片中的當事人，當天早上跟隨父親前往公司，並確認過主辦單位並未禁止在室內拍攝，所以想說去碰碰運氣，看會不會碰到霍諾德。

為此，原PO爬上窗台，蹲在狹小的位置等待，但她完全沒想到自己會被拍下。她強調，拍攝時並未使用閃光燈，也沒有敲打玻璃或尖叫，只是靜靜觀賞。

姿勢遭批醜！本人致歉檢討

不過原PO也說，若造成觀感不佳，或有任何問題，她願意代替其他在各樓層觀看的員工與觀眾致歉，因為不只有她這麼做。針對網友批評蹲姿不好看，她解釋因現場擁擠，且並不知道會被拍到，所以只能這樣，但她還是很抱歉。她最後感謝大家指教，承諾會自我檢討。

貼文曝光後，吸引447.8萬次瀏覽，大多數網友則表示，「Alex沒有問題，Alex老婆都沒有問題，Netflix沒有問題，一大堆人都覺得沒有問題，就是沒有問題」、「只要Alex沒問題，你就沒有問題，有問題的是那些攻擊你的酸民，請別在意」、「我覺得你沒錯，大家都在那邊隔著玻璃嘻嘻哈哈，你只是蹲在那哪有什麼事？Alex覺得有防礙早就要求清場了」。也有其他網友貼出霍諾德和該名女生互動的照片，覺得是很可愛、很溫馨的畫面。