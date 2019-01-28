第一例！陸客先入境、行李後到「被查到豬肉製品」　將罰20萬

▲非洲豬瘟邊防戰，全力防堵豬肉輸台。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

突發中心／綜合報導

為了防範非洲豬瘟，農委會提升防疫等級，25日起外國旅客攜帶疫區肉品入境，若未繳清罰鍰，拒絕入境！有一對中國籍情侶27日晚間從上海入境台灣，但因托運行李並沒有同機抵達，於是先行入境，未料行李後來被海關發現有豬肉製品，若無法支付20萬元罰款，將會被驅逐出境。

非洲豬瘟中央應變中心表示，25日起開始實施外國旅口違規攜帶肉品，若未當場繳清20萬元罰鍰，拒絕入境。而這對情侶也是旅客先行入境，行李後送被查獲有帶豬肉製品的第一起案例，移民署表示，根據移民署入出境管理辦法第36條規定，外國人如果有攜帶「違禁品（豬肉製品）」，又無力繳付20萬罰款，仍可撤銷其原入境許可，將旅客強制驅逐出境。

另外，其實26日也有一對陸籍周姓祖孫三代搭機來台旅遊過年，入境桃園機場，遭台北關執勤關員發現，託運行李中夾帶200公克的豬肉乾、牛肉乾、魚肉香腸及鴨舌等食品，被移送防檢局裁處20萬元，為了不破壞興致，家人隨即透過支付寶轉帳，提領現金當場繳清！

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▼內政部即刻防疫豬瘟。（圖／內政大小事-內政部）