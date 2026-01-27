春節應景食品抽驗結果出爐　嘉義48件全數合格

▲嘉義縣衛生局抽驗春節應景食品全數合格 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節將至，嘉義縣衛生局為維護食品衛生安全，啟動第2波春節應景食品抽驗，針對賣場、超市、傳統市場等等販售通路抽驗年節食品，包含粿製品及魚、豬肉煉製品等應景食品，檢驗標準含殺菌劑（過氧化氫）、硼砂等項目，共抽驗48件產品，檢驗結果全數與規定相符。

衛生局說明，為延長保存期限或改善產品口感，業者常在加工製程中使用各類添加物，但須嚴格遵守安全規範。

過氧化氫（雙氧水）僅可在加工過程中作為殺菌劑使用，且成品不得殘留，否則將刺激腸胃導致噁心嘔吐；而硼砂具毒性，目前全面禁用，不肖業者常加入以增加食物口感，但誤食恐引發嘔吐、腹瀉及休克等風險。

衛生局長趙紋華呼籲，食品製造業者應控管產品衛生，加工製程中若要使用各類食品添加物，均應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」之規定，違規可處3萬元以上3百萬元以下罰鍰；食品販售業者（如賣場、零售業等）則應落實自主管理，嚴格執行「先進先出」及食品良好衛生規範準則。

趙紋華也提醒民眾，採買年節食品應以信譽佳的商家為首選，選購時注意包裝是否完好，標示是否清楚，避免購買來源不明、過於鮮豔和白皙的產品。並在保存期限內食用完畢，鼓勵消費者多食用當季新鮮蔬果，減少食用加工食品，以維護身體健康。

本次抽驗結果在衛生局網站公布，點選首頁「機關業務」的「主題專區」，再點選「食（藥）品安全報你知」，若有任何食品安全衛生問題，歡迎電洽衛生局05-3620613洽詢。