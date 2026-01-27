　
地方 地方焦點

嘉義市普發6000元現金　首波領取率破86%

▲▼ 嘉義市普發消費現金6000元首波領取率逾8成6 黃敏惠市長感謝所有人員辛勞 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市普發消費現金6000元首波領取率逾8成6 ，黃敏惠市長感謝所有人員辛勞 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府推動振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」加碼計畫，首波消費現金6,000元及65歲以上老人春節禮金1,000元，已於1月24、25日順利完成發放作業。嘉義市政府民政處初步統計，普發消費現金6,000元發放率為86.03%，共發出13億4,693萬4,000元；老人春節禮金發放率92.43%，共發出4,830萬元。

▲▼ 嘉義市普發消費現金6000元首波領取率逾8成6 黃敏惠市長感謝所有人員辛勞 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠於今日傍晚在臉書分享發放過程的心情，感性表示：「事前的作業很辛苦，領錢的當下很幸福。」並感謝所有投入發放工作的市府同仁與警力人員。她指出，從事前規劃分流、清點與流程控管，到發放期間每日清晨5點多即起床，親自與警力一同將現金送往各發放所，確保整體作業安全、順暢。

▲▼ 嘉義市普發消費現金6000元首波領取率逾8成6 黃敏惠市長感謝所有人員辛勞 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠也特別感謝市民朋友的體諒與配合，多一分耐心與等待，讓現金發放能夠有秩序地完成。這兩日順利完成發放，正是市民與市府團隊共同努力的成果。

民政處表示，經與東、西區公所彙整統計，西區兩日累計普發現金6,000元發放率為86.31%，已發出7億4,988萬元；老人春節禮金發放率92.84%，發出2,550萬7,000元。東區普發現金發放率為85.61%，已發出5億9,705萬4,000元；老人春節禮金發放率91.99%，發出2,279萬3,000元。

民政處指出，後續將進一步清點名冊並辦理補發作業，提醒未能於首波領取的民眾，可於115年1月30日、31日及2月6日、7日，上午9時至12時、下午2時至5時，前往戶籍地所屬聯合里辦公處補領。

▲▼ 嘉義市普發消費現金6000元首波領取率逾8成6 黃敏惠市長感謝所有人員辛勞 。（圖／嘉義市政府提供）

不論本人或代領，皆須攜帶領取通知單正本或影本、身分證正本、印章及相關證明文件。相關發放資訊可至嘉義市政府網站「嘉義市振興經濟普發現金6000元」專區查詢。

▲▼ 嘉義市普發消費現金6000元首波領取率逾8成6 黃敏惠市長感謝所有人員辛勞 。（圖／嘉義市政府提供）

相關新聞

40歲陽光未婚男「振興花蓮」砸2000元買彩券　抱走6.92億頭獎

40歲陽光未婚男「振興花蓮」砸2000元買彩券　抱走6.92億頭獎

去年11月14日在花蓮「積財庫」彩券行開出大樂透一注獨得6.9億元頭獎，台彩總經理謝志宏表示，中獎人是一名單身未婚的40歲陽光男子，本身就是台北人的他平常在台北市上班，為了振興花蓮經濟在當地消費，一時善心大發選擇將手中剩下來的2000元拿出來買彩券，兌中頭獎、3獎、5獎，一次抱走6.92億元。

嘉義市發錢首日！26萬人開心領紅包

嘉義市發錢首日！26萬人開心領紅包

新竹市明天發錢！5000元消費金45萬人可領

新竹市明天發錢！5000元消費金45萬人可領

確保6千消費金安全發放　嘉義市動員550警力

確保6千消費金安全發放　嘉義市動員550警力

嘉義市周末發錢了！普發6千怎麼領一次看

嘉義市周末發錢了！普發6千怎麼領一次看

