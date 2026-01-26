中興青少棒勇奪巨人盃國際賽冠軍　許淑華：撥9000萬改善縣立球場

記者高堂堯／南投報導

中興國中棒球隊日前於「2026年巨人盃國際青少棒錦標賽」中，在多達48支國內外勁旅中脫穎而出，勇奪隊史首座巨人盃冠軍獎盃；南投縣長許淑華除頒發獎狀及營養金表彰選手與教練團的辛勞與榮耀，也指出縣府將自籌9000萬元經費，加速啟動縣立棒球場第二期整建工程。

許淑華26日接見中興青少棒隊全體隊職員，縣長營養金由隊員周介信代表領取、蔡晨奕則代表領取體育會紅包，縣議員簡千翔、南投市長兼棒球委員會主委張嘉哲、體育會總幹事洪銘惠、中興國中校長鄭俊楠及家長會長吳俊賢等貴賓皆到場共襄盛舉；簡千翔也為勤練磨破球鞋還捨不得換的小選手請命，在許淑華力促下，當場獲得洪銘惠允諾，將爭取企業贊助每名隊員兩雙嶄新球鞋。

中興國中棒球隊的選手教練們參與本次巨人盃國際青少棒錦標賽，面對國內外其它40多支球隊的好手過關斬將，尤其在對戰未嘗敗績的日本東北選拔隊，以連續8支安打灌進7分逆戰勝，冠軍戰更在落後6分的絕境下挺住壓力，一路追平到延長賽再以再見安打氣走對手奪冠；周介信榮獲大會MVP、蔡晨奕獲選最佳投手、田翔睿和古騰分獲打擊獎第一名及第二名。

中興國中校長鄭俊楠表示，感謝縣府與各界資源的挹注，讓選手能在優質環境下訓練；而獲得最佳教練獎的總教練陳進龍，與郭子亨、徐世凱教練團深耕基層，重視球員心理素質與技術傳承，是此次登頂的關鍵推手。

許淑華強調，「每一位隊員都是奪冠的關鍵拼圖」，中興小將在比賽中表現出的「永不放棄、堅持到底」精神，獲取這座冠軍不僅是學校的榮耀，更是南投的驕傲；縣府除將持續編列預算優化體育設施設備，並提高獎助學金，支持優秀選手出國交流，做孩子們最堅強的後盾，縣立棒球場第二期整建工程目前也已開始設計，包括看台、廁所、周邊設施等整體環境改善，希望提供全縣球隊更安全完善的訓練、比賽場地，期努力的孩子們為台灣、南投縣，在全國及世界的舞台綻放光芒。