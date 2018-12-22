與媒體朋友感恩惜別　黃健庭：卸任後做志工 吃遍台東好吃

▲台東縣長黃健庭即將卸任，在與媒體朋友的感恩惜別茶會上，為媒體朋友在新書「就是挺台東」簽名留念。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

為感謝媒體朋友9年來的支持與鞭策報導，台東縣長黃健庭22日在TTMaker原創基地與媒體朋友進行感恩惜別茶會，邀請台東縣內的媒體朋友一同交流，黃健庭表示，卸任後將與夫人吃遍台東好吃的商鋪，也要擔任台東的志工。

感恩茶會除了黃健庭伉儷還有縣府主管與會，黃健庭表示，他真的要謝謝媒體朋友這9年來給予他及縣府團隊的許多指導與縣政工作報導，讓縣府所推動的一些政策或活動都能讓縣民知道，共同創造出許多的奇蹟，以及獲得許多的榮耀，也希望大家能夠繼續支持將接任的饒慶鈴縣長。



9年來台東從貧乏走向豐盛，從欠缺就業機會到連續獲得招商第一名成績、創造3.4％的全臺失業率最低；從樣樣評比墊底到屬一屬二的幸福城市，前幾天經濟日報與台灣人壽辦理的全國22縣市幸福指數大調查，台東縣從去年的12名，一下子進步10名，獲得第二名，縣市長首長施政滿意度也僅輸連江縣。



台東在這幾年的努力，一年比一年的進步，創新的熱氣球、衝浪、鐵人三項、潛水等活動，讓世界看見台東，獲選ICF全球21大智慧城市、Booking.com2018全球十大興新旅遊城市，一些創新的縣政工作也引起不少縣市前來觀摩，或縣府局處長受邀演講分享，例如卑南溪水覆蓋改善揚塵、ttpush金幣推出等。

黃健庭表示，台東在這幾年的努力下，商家營業額成長200多億、金融機構民間存款增加384億、平均壽命增加1.76歲，台東現已邁向「國際幸福城市」，希望大家繼續加油，卸任後他及太太將擔任志工，為他所喜愛的故鄉-台東貢獻一份心力。



現場發給媒體朋友一張問卷，問卷裡共有25項自2010年到2018年的台東重大新聞，將請媒體朋友勾選他們所認為的5項最重要的臺東新聞，問卷統計完畢後於現場公布，其中ttpush由民眾選出的前五名為台東熱氣球辦理、推出ttpush搶金幣、秀泰影城的開幕、花東鐵路電氣化通車、黃健庭到大陸開拓鳳梨市場，至於回收媒體朋友的問卷，經統計前五名則為台東熱氣球辦理、尼伯特颱風強襲台東、花東鐵路電氣化通車、250個ttfree免費上網熱區秀泰影城的開幕。



黃健庭針對這些事件提出想法或當初所做的舉措，也回應媒體朋友提問有關焚化爐、光電設備設置、美麗灣等議題。