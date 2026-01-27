　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

記者白珈陽／台中報導

台中市第六警分局查獲隱藏在逢甲商圈內的同志會館，表面是提供男性交友休憩空間，實際上卻用來專供同性從事性行為，警方為了蒐證，派出3名「天菜級」男警喬裝消費者入內，期間為取信業者還脫到僅穿1條內褲，讓3警在任務結束後大喊「太犧牲了！」警方蒐證完備後前往攻堅，當場逮獲負責人姚姓男子，以及2名正在使用包廂的消費者，全案依妨害風化等罪嫌移送偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲包廂內擺放情趣用品。（圖／記者白珈陽翻攝）

第六警分局在去年底接獲民眾報案，指稱台中市西屯區內疑有色情場所，經查，該棟位於逢甲商圈的出租透天厝，被裝潢成華麗會館，明面上為男性交友休憩空間，暗地卻收取入場費，讓消費者自由進出從事色情活動。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲業者提供蒙面面具。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方為掌握事證，派出3名外型帥氣、體格精壯，同志眼中的「天菜級」男警假扮同志消費者潛入，入場費用為500元，業者還訂定「遊戲規則」，消費者進場後必須全身脫光、僅留1條內褲，可以穿著自己的內褲或是會館提供的拋棄式四角褲，讓身形可以給其他消費者一覽無遺，而3名員警為了達成蒐證任務，只好同樣犧牲色相，一起脫到只剩內褲。

潛伏員警發現，會館內隔出多個包廂，主題五花八門，有單純擺放床具的，或是日式風、放榻榻米的，還有用來提高性致的A片房，甚至有大通鋪提供「多人運動」，而每個包廂均沒有房門，只要在會館內走動，都能看見包廂內的其他人正在從事何種行為，裡頭的氛圍可說是相當「OPEN」，且各包廂都貼心備有保險套、潤滑液，業者也另外提供蒙面面具，保護客人隱私並保持神秘感。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼包廂主題五花八門，除了提供「多人運動」的大通鋪，還有專門用來觀看A片的小包廂。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

3名潛伏員警任務時間長達1個月，其中有人還重複消費3次，他們說，「蒐證過程中，必須自然融入對話與互動，稍有不慎就可能引起店家懷疑，並在昏暗燈光與擁擠環境中長時間觀察、記錄進出人員，辛苦程度不亞於臥底任務」，掌握足夠證據後，才在時機成熟時出動。

針對本次任務感想，3名員警打趣說，「這種任務一次就夠了！整個會館都是男性在從事性相關行為，生理上比較不能接受，犧牲太大了」。

警方搜索當天，有2名男性消費者正在觀看A片，警方也當場查獲涉嫌提供性交易場所的姚姓男子（44歲），並查扣保險套、潤滑液、面具、不法所得等贓證物，全案將姚男、2名消費者依法移送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方搜索當天查獲2名僅穿著內褲的男性消費者正在觀看A片。（圖／記者白珈陽翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普翻臉加稅10%！青瓦臺緊急開會　李在明轟國會立法太慢
快訊／台積電、台股雙寫「史上最高收盤」
八仙塵爆救命醫師莊秀樹離世　曾連夜赴台中只為取皮救病人
霍諾德爬101「她蹲窗邊」挨批！女學生還原過程道歉
吳權浩今告別式　孫德榮、Toro現身送別老戰友
川普突加韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上
郁方落淚聲援　嗆廢死團體：你們真該被廢掉！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

更五審又逆轉！台中黎明幼兒園今判拆　林金連怒喊：對司法失望

大古山賞夜景遭偷拍！人妻暗中討救兵　眾人活抓20歲變態男

快訊／高雄男河邊散步突倒地沒呼吸　路人嚇壞急報警送醫搶命

郁方噙淚聲援剴剴「永遠刻在心頭」　嗆廢死：你們真該被廢掉！

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

「最美副董」遭40篇報導攻擊　周玉蔻、《放言》要賠180萬

吃薑母鴨「酒駕被判關6個月」　駕駛求情失敗

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

舞小姐酒後毒駕奥迪撞死人！收入盡挪他用...判8年半上訴被打臉

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

更五審又逆轉！台中黎明幼兒園今判拆　林金連怒喊：對司法失望

大古山賞夜景遭偷拍！人妻暗中討救兵　眾人活抓20歲變態男

快訊／高雄男河邊散步突倒地沒呼吸　路人嚇壞急報警送醫搶命

郁方噙淚聲援剴剴「永遠刻在心頭」　嗆廢死：你們真該被廢掉！

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

「最美副董」遭40篇報導攻擊　周玉蔻、《放言》要賠180萬

吃薑母鴨「酒駕被判關6個月」　駕駛求情失敗

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

舞小姐酒後毒駕奥迪撞死人！收入盡挪他用...判8年半上訴被打臉

急重症照護再進化　台大雲林分院引進高階影像手術系統

中客揮五星旗嗆「插滿台灣省阿里山」　林俊憲：已通報管制未來入境

台積電、台股雙寫「史上最高收盤」　指數漲253點至32317

川普翻臉對韓加稅10%！青瓦臺緊急開會　李在明轟國會立法太慢

北約秘書長：若無美國　歐洲自我防衛「根本是作夢」

35分鐘爆砍45分！　「蜘蛛人」米歇爾率騎士豪取4連勝

更五審又逆轉！台中黎明幼兒園今判拆　林金連怒喊：對司法失望

為就業保險點亮光明燈！　范雲偕勞陣提提6大改革主張

傾聽攤商困境　中市議員陳雅惠籲市府強化市場支持政策

星巴克小熊玻璃杯台灣終於要賣了！1／28快為療癒衝一波

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

社會熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

分屍女建商被判死　死囚歐陽榕病逝

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

即／議員黃紹庭詐助理費　二審仍獲緩刑5年

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

即／死囚歐陽榕器官衰竭病逝　相驗結果出爐

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

25歲頂大替代役慘死　鐵警證實身分

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

郁方噙淚聲援剴剴　嗆廢死：你們真該被廢掉

快訊／惡保母姊妹虐死剴剴！高院駁回上訴　維持無期、18年刑期

更多熱門

相關新聞

房仲吸金23億今起訴　裁定續押禁見

房仲吸金23億今起訴　裁定續押禁見

台中地檢署偵辦一起重大非法吸金案，西屯區房仲業者葉男，涉嫌以高額報酬為誘餌，5年內向親友及大眾吸金高達23億827萬餘元，導致41名被害人損失慘重。台中地檢署今日偵結，依違反《銀行法》、詐欺、背信及偽造有價證券等多項罪名將葉男起訴。全案今日移審台中地方法院，法官審理後裁定葉男接續羈押禁見。

學測倒數這科最熱門！　台中考區一次看

學測倒數這科最熱門！　台中考區一次看

台中女瞎掰「我整過形」　警一查是通緝犯

台中女瞎掰「我整過形」　警一查是通緝犯

台中麗寶跨年演唱會出動160警力　交通路線公布

台中麗寶跨年演唱會出動160警力　交通路線公布

學生「私訊炸雞店老闆」道歉文曝　網傻：沒誠意

學生「私訊炸雞店老闆」道歉文曝　網傻：沒誠意

關鍵字：

逢甲同志會館台中警方色情交易臥底抓捕

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面