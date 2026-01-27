天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

記者白珈陽／台中報導

台中市第六警分局查獲隱藏在逢甲商圈內的同志會館，表面是提供男性交友休憩空間，實際上卻用來專供同性從事性行為，警方為了蒐證，派出3名「天菜級」男警喬裝消費者入內，期間為取信業者還脫到僅穿1條內褲，讓3警在任務結束後大喊「太犧牲了！」警方蒐證完備後前往攻堅，當場逮獲負責人姚姓男子，以及2名正在使用包廂的消費者，全案依妨害風化等罪嫌移送偵辦。

▲包廂內擺放情趣用品。（圖／記者白珈陽翻攝）



第六警分局在去年底接獲民眾報案，指稱台中市西屯區內疑有色情場所，經查，該棟位於逢甲商圈的出租透天厝，被裝潢成華麗會館，明面上為男性交友休憩空間，暗地卻收取入場費，讓消費者自由進出從事色情活動。

▲業者提供蒙面面具。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方為掌握事證，派出3名外型帥氣、體格精壯，同志眼中的「天菜級」男警假扮同志消費者潛入，入場費用為500元，業者還訂定「遊戲規則」，消費者進場後必須全身脫光、僅留1條內褲，可以穿著自己的內褲或是會館提供的拋棄式四角褲，讓身形可以給其他消費者一覽無遺，而3名員警為了達成蒐證任務，只好同樣犧牲色相，一起脫到只剩內褲。

潛伏員警發現，會館內隔出多個包廂，主題五花八門，有單純擺放床具的，或是日式風、放榻榻米的，還有用來提高性致的A片房，甚至有大通鋪提供「多人運動」，而每個包廂均沒有房門，只要在會館內走動，都能看見包廂內的其他人正在從事何種行為，裡頭的氛圍可說是相當「OPEN」，且各包廂都貼心備有保險套、潤滑液，業者也另外提供蒙面面具，保護客人隱私並保持神秘感。

▲▼包廂主題五花八門，除了提供「多人運動」的大通鋪，還有專門用來觀看A片的小包廂。（圖／記者白珈陽翻攝）



3名潛伏員警任務時間長達1個月，其中有人還重複消費3次，他們說，「蒐證過程中，必須自然融入對話與互動，稍有不慎就可能引起店家懷疑，並在昏暗燈光與擁擠環境中長時間觀察、記錄進出人員，辛苦程度不亞於臥底任務」，掌握足夠證據後，才在時機成熟時出動。

針對本次任務感想，3名員警打趣說，「這種任務一次就夠了！整個會館都是男性在從事性相關行為，生理上比較不能接受，犧牲太大了」。

警方搜索當天，有2名男性消費者正在觀看A片，警方也當場查獲涉嫌提供性交易場所的姚姓男子（44歲），並查扣保險套、潤滑液、面具、不法所得等贓證物，全案將姚男、2名消費者依法移送台中地檢署偵辦。

▲警方搜索當天查獲2名僅穿著內褲的男性消費者正在觀看A片。（圖／記者白珈陽翻攝）