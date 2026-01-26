　
地方 地方焦點

桃園市2026冬令營　外籍教師課程設計培養跨域能力

▲桃園市2026冬令營

▲桃園市2026冬令營，外籍教師課程設計培養跨域能力。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府教育局結合外籍教師專業與創新課程設計，於寒假期間規劃豐富多樣的學習活動，讓學生在假期中也能保持學習動能，培養跨域能力，該局26日於文昌國中辦理為期兩天的「Witty Winter Wonderland 機智冬季奇幻地冬令營」，透過結合語言、藝術、科技與生活素養的課程內容，打造兼具趣味與深度的學習旅程。

教育局表示，本次冬令營以跨領域學習為核心，課程安排採分組跑班與大團體活動交錯進行，參與對象為桃園市國小 5、6 年級學生，以及國中 7 年級學生，報名反應熱烈，共計錄取66位學生。

▲桃園市2026冬令營

▲桃園市2026冬令營，外籍教師課程設計培養跨域能力。（圖／教育局提供）

課程內容多元豐富，由外籍教師量身設計，涵蓋Living Technology－從想像變立體、Music－英語歌曲猜猜樂、Health Education－繽紛健康餐盤、Visual Arts－小畫家大樂趣、AI Reading－個人化繪本、Performing Arts－翻牌口語挑戰、iPad 課程－GarageBand 小DJ Fun Music，以及「活用英語動起來」等主題，引導學生透過實作、創作與任務挑戰，逐步建立英語表達自信，並培養創意思考、團隊合作與問題解決等關鍵能力，讓學習跳脫課本，成為可親身體驗的歷程。

營隊亦特別規劃「美感教育美叮噹」特色活動，邀請曾多次登上國際舞台的「虎劇團（W.H.O Theatre）」蒞臨分享，透過職涯交流、動感演出，以及溜溜球與扯鈴體驗，帶領學生近距離感受表演藝術的魅力，激發創意潛能，拓展對未來多元發展的想像。整體課程兼具學習深度與趣味性，為學生留下難忘而充實的寒假回憶。

01/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2025最常被盜密碼出爐！
蘋果新品爆發！首款摺疊手機要來了　最新流出資訊一次看

桃園市2026冬令營　外籍教師課程設計培養跨域能力

桃園市民眾服務社春安慰勞　感謝警消維護社會治安

9天春節連假將屆　南投縣10醫院提供8項不打烊服務

中興青少棒勇奪巨人盃國際賽冠軍　許淑華：撥9000萬改善縣立球場

中原大學投入馬太鞍災後復原　獲行政院長接見表揚

台東慢旅成果顯現　取得GTS好旅行標章家數居全台之冠

歲末圍爐迎新春　台東97位監護兒少感受團圓溫暖

基隆六堵代天府冬令救濟送暖　現金平安米加義剪關懷弱勢

台東、大武分局長聯合交接　縣府盼警政團隊守護治安交通

假日下田拔蘿蔔　關山月眉里邀里民與社福團體共享農村樂

桃園市2026冬令營　外籍教師課程設計培養跨域能力

桃園市民眾服務社春安慰勞　感謝警消維護社會治安

9天春節連假將屆　南投縣10醫院提供8項不打烊服務

中興青少棒勇奪巨人盃國際賽冠軍　許淑華：撥9000萬改善縣立球場

中原大學投入馬太鞍災後復原　獲行政院長接見表揚

台東慢旅成果顯現　取得GTS好旅行標章家數居全台之冠

歲末圍爐迎新春　台東97位監護兒少感受團圓溫暖

基隆六堵代天府冬令救濟送暖　現金平安米加義剪關懷弱勢

台東、大武分局長聯合交接　縣府盼警政團隊守護治安交通

假日下田拔蘿蔔　關山月眉里邀里民與社福團體共享農村樂

桃園市2026冬令營　外籍教師課程設計培養跨域能力

桃園市民眾服務社春安慰勞　感謝警消維護社會治安

9天春節連假將屆　南投縣10醫院提供8項不打烊服務

中興青少棒勇奪巨人盃國際賽冠軍　許淑華：撥9000萬改善縣立球場

中原大學投入馬太鞍災後復原　獲行政院長接見表揚

2025國際青年創意美學競賽登場　展現技藝與創意

2025國際青年創意美學競賽登場　展現技藝與創意

桃園市2025第九屆國際青年創意美學競賽、16日於蘆竹區綠光花園舉行。來自13個國家、包含業界超過800名專業技術選手及 69個學校單位，逾2,000名選手參賽，規模再創歷年新高。教育局長劉仲成表示，桃園市重視技職教育，於各國高中和技職院校，加強學習新科技和提升科技知能，協助桃園產業智慧化、科技化發展。

國中會考5/17登場　桃園教育局提醒注意考場規定

國中會考5/17登場　桃園教育局提醒注意考場規定

揭「武陵房思琪」挨告　女網友：他還在任教

揭「武陵房思琪」挨告　女網友：他還在任教

桃市府公費送40名高中職學生 赴美名校參加資訊科技研習營

桃市府公費送40名高中職學生 赴美名校參加資訊科技研習營

桃園9高中職國立改市立　剩台南

桃園9高中職國立改市立　剩台南

桃園市教育局2026冬令營

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

