▲桃園市2026冬令營，外籍教師課程設計培養跨域能力。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府教育局結合外籍教師專業與創新課程設計，於寒假期間規劃豐富多樣的學習活動，讓學生在假期中也能保持學習動能，培養跨域能力，該局26日於文昌國中辦理為期兩天的「Witty Winter Wonderland 機智冬季奇幻地冬令營」，透過結合語言、藝術、科技與生活素養的課程內容，打造兼具趣味與深度的學習旅程。

教育局表示，本次冬令營以跨領域學習為核心，課程安排採分組跑班與大團體活動交錯進行，參與對象為桃園市國小 5、6 年級學生，以及國中 7 年級學生，報名反應熱烈，共計錄取66位學生。

課程內容多元豐富，由外籍教師量身設計，涵蓋Living Technology－從想像變立體、Music－英語歌曲猜猜樂、Health Education－繽紛健康餐盤、Visual Arts－小畫家大樂趣、AI Reading－個人化繪本、Performing Arts－翻牌口語挑戰、iPad 課程－GarageBand 小DJ Fun Music，以及「活用英語動起來」等主題，引導學生透過實作、創作與任務挑戰，逐步建立英語表達自信，並培養創意思考、團隊合作與問題解決等關鍵能力，讓學習跳脫課本，成為可親身體驗的歷程。

營隊亦特別規劃「美感教育美叮噹」特色活動，邀請曾多次登上國際舞台的「虎劇團（W.H.O Theatre）」蒞臨分享，透過職涯交流、動感演出，以及溜溜球與扯鈴體驗，帶領學生近距離感受表演藝術的魅力，激發創意潛能，拓展對未來多元發展的想像。整體課程兼具學習深度與趣味性，為學生留下難忘而充實的寒假回憶。