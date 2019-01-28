青春肉體！明星臉E奶泰妹飛台海撈 　爆紅茶訊「讓男客哈到排隊」

▲涉嫌賣淫泰女「青曼」長髮飄逸酷似某女星，還有E奶上圍，被查獲時僅穿薄紗性感內衣，露出深邃的事業線。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

天天可賺上萬元！王姓色情不法業者打著「天使臉孔、魔鬼身材」，讓4名都只有20歲的泰籍、越籍女子以觀光名義來台，卻暗地從事賣淫工作，每接1名嫖客收取3000元至3500元不等金額，再與應召站業者六四分帳，彰化警方據報追查，26日循線將賣淫女與業者、嫖客共12人查獲到案。

彰化警分局一組26日傍晚聯合三家及民族路等派出所聯合稽查時，循線在彰化市某汽車旅館將4名正在與台灣男子進行性交易的外籍女與正在外面排隊的3名嫖客查獲到案，另循線將王姓業者查獲。

▲涉嫌賣淫女看到警方查緝，圍著毛巾穿上上衣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據警方表示，這4名泰越女遊客分別取名為青曼、妮絲、萱萱、MINTY，是持觀光護照在1月初進到台灣，與彰化王姓業者搭上線開始賣淫，並以網路社群的方式延攬顧客，想趁春節期間大撈一筆。警方到汽車旅館搜索時，發現臥室門房外還有3名嫖客在等候，以1對1的方式「消費」，每接1名嫖客收取3000元至3500元不等金額，再與應召站業者六四分帳，到場消費顧客多以30歲到50歲中年人居多。

更令警方驚訝的是，這4名外籍女身材與臉蛋都是年輕貌美的正妹，其中1名泰女青曼有E奶上圍，嗲聲嗲氣的楚楚可憐樣，身材纖細、長髮飄逸，五官深邃，長相酷似某女星，被查獲時僅穿薄紗性感內衣，露出深邃的事業線，令員警不敢直視。

▲涉嫌賣淫女看到警方進門趕緊穿上清涼上衣遮掩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方指出，這處應召站已經被他們鎖定監控1個多月，被查獲的4名外籍女與7名嫖客將依違反社會秩序維護法裁罰，4女交由專勤隊處理遣返回國，業者則依刑法妨害風化移送法辦。

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