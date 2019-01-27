不滿勞資協商停滯、倒退！機師擬「重啟罷工」　華航回應了

▲針對機師擬重啟罷工，華航表示，盼雙方秉持互信務實協商，循正常管道持續溝通，共謀勞資最大利益。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

機師工會去年取得罷工權，但決議先暫緩一年，與航空公司進行協商。不過，華航分會不滿與華航之間的勞資協商，出現停滯、甚至倒退的情形，正進行會員意見調查，擬要重啟罷工。對此，華航表示，機師工會片面發動意向調查，對協商給予負面評價且不符事實，深表遺憾。

去年8月23日，在桃園市政府的見證下，華航與機師工會就勞資議題達成初步協議，雙方同意一年內完成協商。華航表示，已於5個月內舉行5次正式協商、1次談話會，及數次非正式討論，未料不到半年機師工會又片面發動意向調查。

華航強調，飛安獎金已有共識待雙方協議公佈，未來每年公司將增加約一億兩千萬人事支出；至於疲勞航班議題，公司已要求工會提供特定航班由雙方進行討論改善，同時允諾每三個月針對航班派遣進行檢視。

▲機師工會去年取得合法罷工權，在勞資達成初步共識後暫緩罷工行動，進入1年協商期。（圖／記者黃軍瑋攝）

至於工會所提辛勞加薪部分，華航強調，目前公司的派遣不僅已優於民航局規定，另外各項措施如國定假日出勤已給予加倍工資、非待命時段臨時抓飛則給獎金及加上提高外站每小時津貼，已比競爭對手成本增加逾兩億元。

華航表示，華航勞動條件實已優於同業，工會仍額外要求紅眼航班每降落一次多給三到四千元，基於航空市場競爭力及經營成本考量，實在無法逐一滿足工會需求。華航指出，工會部份訴求過苛，應顧及公司經營成本並顧及公司其他員工權益，秉持互信務實協商，循正常管道持續溝通，共謀勞資最大利益。

對此，機師工會發出聲明回應，目前針對機師工會華航分會會員的意向書已逾半數會員填寫，8成以上主張重新啟動爭議行動規劃，工會將於2月1日召開臨時代表大會（最高權利決策機制），討論並決定後續行動。