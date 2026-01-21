單車族注意！高捷新制2月上路　票價漲20元、捷運輕軌7站禁出入

▲高雄捷運2月1日起將調整腳踏車搭乘政策。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

自行車族注意！高雄捷運今（21）日宣布，2月1日起將調整「一般腳踏車搭乘捷運」相關規定，除票價將漲價20元外，捷運紅橘線4站、輕軌3站將不開放攜帶腳踏車的旅客進出，且在限定時段不開放搭乘。

根據高雄捷運現行公告，旅客攜帶一般腳踏車搭乘捷運，尺寸限制在高120公分、長180公分、寬70公分以下，營運時間內不分時段皆可搭乘；收費採取一人一車合併收費，單趟不限里程一律收取全票優惠價60元。

攜帶腳踏車的旅客必須於車站服務台購票，由站務人員驗票後，開啟公務門禁站；車票於出站時洽服務台人員收回，並由公務門出站。進出列車時，一般腳踏車僅限停放於第一節車廂的第1、2、3、4個車門區域，每一車門區限停1輛腳踏車，每列車可停4輛。

▲2月起，捷運輕軌7大站不開放旅客攜帶腳踏車進出站。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄捷運公司今日宣布為了優化乘車品質與自行車族群使用需求，2月1日起，一般腳踏車搭乘捷運，票價調整為每趟新臺幣80元，仍採「人車合併」計價方式，不限里程；平日開放搭乘時段為上午9點至下午4點，以及晚間8點至營運結束，假日則全天開放自行車進站搭乘。

考量重要樞紐站旅運量龐大，為確保車站及列車運作順暢，捷運紅線左營站、高雄車站、美麗島站、巨蛋站，以及輕軌凱旋站、凹仔底站、哈瑪星站，共7個車站「全日不開放一般腳踏車進、出站」，未來攜帶腳踏車的旅客必須改由其他車站進出搭乘捷運，至於腳踏車於列車內停放規定則不變。