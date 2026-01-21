　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

攀岩大神周六爬101天氣轉乾　專家：留意「角隅效應」邊風較強

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

記者周湘芸／台北報導

美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），周六（24日）將挑戰徒手攀登台北101。氣象專家表示，這位攀岩家運氣不錯，周六適逢天氣好轉，回溫又轉乾，環境為東北東風，但在角隅效應影響下，大樓的邊風會比較大，需留意。

艾力克斯霍諾德周六將徒手攀登台北101，並全程直播，日前已提早來練習。今、明天適逢強烈大陸冷氣團來襲，北台灣又濕又冷，外界也擔心恐增加攀爬難度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮受訪表示，強烈大陸冷氣團周五白天減弱，這位攀岩家運氣不錯，周六天氣好轉，溫度回升、空氣轉乾，白天可見到大太陽，若是提前兩天就會很糟。

吳德榮指出，周六環境為東北東風，台北盆地的風是從基隆河谷吹進來，約為70度。由於台北101以台灣的地形來說不算高，平地到頂層的風向不太會改變，都是接近底層的風。

他表示，周六平地的風不會太大，高樓有一些地形作用比較複雜，四面風力都不同，其中，在角隅效應影響下，大樓的邊風會比較大，但該名攀岩家很有經驗，應該會自行找到合適的方向。

在濃霧方面，吳德榮則說，冷空氣減弱，預計要到下周日（25日）才會有局部霧發生，且不易發生在台北盆地，所以不需要擔心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5樂天女孩「被Thank You」！她錯愕：對不起
快訊／南韓前總理遭判關23年　當庭收押
2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫「提供必要協助」
別再繳費！3職業工會列黑名單　勞保局暫停給付
土方之亂被嗆「自己大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉
3歲童「裸下體跪地擦水」　母淚控私幼湮滅證據
快訊／台股大跌513點　台積電收最低1740
抗寒悲劇了！暖暖包塞乳溝9小時　台中女泛紅流膿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機臨時停機坪第二階段1/30啟用　增16架次停放空間

單車族注意！高捷新制2月上路　票價漲20元、捷運輕軌7站禁出入

PO「4歲女童開車」限動！她遭撻伐竟反嗆：踢到你家祖墳？

攀岩大神周六爬101天氣轉乾　專家：留意「角隅效應」邊風較強

媽祖5聖筊擇定6/7海牛文化節！「白鴿三入」 眾人感動：水哥回來了

阿蘇火山直升機氣流干擾風險大　專家：出事恐像陀螺般墜落

天冷急凍別出門！蘇一峰「點名3種疾病」：會特別的難熬

美「攀岩大神」將徒手爬101　物理老師揭難度：指力要多1.3倍

冷氣也放寒假！鹿港高中結業式「禮堂噴雨」... 學生嗨喊：水喔

別傻做苦力！未來25天「4生肖」遇貴人賺翻　屬猴靠長輩發大財

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

桃機臨時停機坪第二階段1/30啟用　增16架次停放空間

單車族注意！高捷新制2月上路　票價漲20元、捷運輕軌7站禁出入

PO「4歲女童開車」限動！她遭撻伐竟反嗆：踢到你家祖墳？

攀岩大神周六爬101天氣轉乾　專家：留意「角隅效應」邊風較強

媽祖5聖筊擇定6/7海牛文化節！「白鴿三入」 眾人感動：水哥回來了

阿蘇火山直升機氣流干擾風險大　專家：出事恐像陀螺般墜落

天冷急凍別出門！蘇一峰「點名3種疾病」：會特別的難熬

美「攀岩大神」將徒手爬101　物理老師揭難度：指力要多1.3倍

冷氣也放寒假！鹿港高中結業式「禮堂噴雨」... 學生嗨喊：水喔

別傻做苦力！未來25天「4生肖」遇貴人賺翻　屬猴靠長輩發大財

民眾黨再公布10位議員選將　許甫、吳怡萱、林子宇將出陣

《生存王2》祖雄受傷　「好想趕快回家帶小孩」　「被迫繼續面對小姨子」

屋內飄濃烈惡臭！桃園警破門見獨居翁赤裸倒地　急送醫搶救

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

翠峰至大禹嶺、台8線107K至大禹嶺入夜管制　武嶺至松雪樓封閉

硬起來！115年度總預算持續卡關　卓榮泰要求與立法院辯論

5樂天女孩「被Thank You」她很錯愕！真心話全說了：不支持用銷量衡量價值

沒人下去過「火山口裡」！直升機墜阿蘇　消防嘆：搜救是未知數

桃機臨時停機坪第二階段1/30啟用　增16架次停放空間

川普關稅效應擴大！近4成台灣企業將赴美投資　半導體成主力

安成宰在女兒面前好卑微

生活熱門新聞

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

猴硐貓村恐怕「滅村」　3原因200隻剩30隻

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

燒光200萬存款「只想找到母親」　吊車大王鼻酸出手了

台南女名醫失蹤！　引爆2大家族對決

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

0度線來了！　非常接近寒流

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸

更多熱門

相關新聞

美「攀岩大神」將徒手爬101　物理老師揭難度：指力要多1.3倍

美「攀岩大神」將徒手爬101　物理老師揭難度：指力要多1.3倍

美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101大樓。物理老師張瑞分析，摩擦力等於摩擦係數乘以正向力，鋁框的摩擦係數比岩石更小，所以挑戰者手指要出力量按壓在大樓鋁框上，預估得比平常多出約1.3倍以上的正向力，才有辦法固定住其身體，加上風速與濕度，都會增加挑戰的難度與變數。

誠品台南「辦流水席」祭手路菜

誠品台南「辦流水席」祭手路菜

真的不怕！攀岩之神挑戰台北101

真的不怕！攀岩之神挑戰台北101

賈永婕攀101頂端反擊！點名周玉蔻「酸民一號」

賈永婕攀101頂端反擊！點名周玉蔻「酸民一號」

禾浩辰求婚成功來Longchamp挑包

禾浩辰求婚成功來Longchamp挑包

關鍵字：

台北101艾力克斯霍諾德

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面