攀岩大神周六爬101天氣轉乾　專家：留意「角隅效應」邊風較強

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）



記者周湘芸／台北報導

美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），周六（24日）將挑戰徒手攀登台北101。氣象專家表示，這位攀岩家運氣不錯，周六適逢天氣好轉，回溫又轉乾，環境為東北東風，但在角隅效應影響下，大樓的邊風會比較大，需留意。

艾力克斯霍諾德周六將徒手攀登台北101，並全程直播，日前已提早來練習。今、明天適逢強烈大陸冷氣團來襲，北台灣又濕又冷，外界也擔心恐增加攀爬難度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮受訪表示，強烈大陸冷氣團周五白天減弱，這位攀岩家運氣不錯，周六天氣好轉，溫度回升、空氣轉乾，白天可見到大太陽，若是提前兩天就會很糟。

吳德榮指出，周六環境為東北東風，台北盆地的風是從基隆河谷吹進來，約為70度。由於台北101以台灣的地形來說不算高，平地到頂層的風向不太會改變，都是接近底層的風。

他表示，周六平地的風不會太大，高樓有一些地形作用比較複雜，四面風力都不同，其中，在角隅效應影響下，大樓的邊風會比較大，但該名攀岩家很有經驗，應該會自行找到合適的方向。

在濃霧方面，吳德榮則說，冷空氣減弱，預計要到下周日（25日）才會有局部霧發生，且不易發生在台北盆地，所以不需要擔心。