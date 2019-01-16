中華郵政突發公文宣布「2/2要上班」　郵差被砍年假全暴動了！

▲中華郵政突宣布2/2郵件正常投遞，郵差被砍年假全爆氣。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

今年春節9天連假，自2月2日展開，但中華郵政近日才突然發公文，宣布2月2日包含限時、普通郵件等全都正常投遞，郵局員工得知消息全暴氣。不少同仁在網上怒轟「別只會凹員工是在凹X小，全台就郵局這樣，真廢」、「訂好回鄉車票的怎辦」和「現在才說要上班會不會太離譜」。

▲郵局發公文，表示2月2日郵局員工正常上班。（圖／翻攝郵局郵政全民開講臉書）

中華郵政昨日發出公文，宣布春節連假2月2日周六郵件正常投遞，原因是考量這次連假長達9天，且2月2日支局窗口按周六營業，為加強郵件投遞服務，因此調整包裹、限時、及普通郵件部門於當日正常頭地（信筒箱郵件停止收攬）。

對此，不少郵局同仁在臉書社團「郵局郵政全民開講」爆氣留言，有人指出「別只會凹員工是在凹X小，全台就郵局這樣，真廢」、「長官想說2月2日上班是有用的！根本就是何不食肉靡的翻版」、「我們局暴動了」、「突然這樣搞？不知道做這決定的人是不是腦子進水了？還是存心想搞死底下基層的郵差」、「訂好回鄉車票的怎辦」和「現在才說要上班會不會太離譜」、「要上班可以，也應該提前一兩個月公佈吧？」。

中華郵政工會今日也隨即發出公文，內容指出，中華郵政未與工會協商，及發函要求員工於2月2日正常投遞，已造成外勤同仁權益受損，員工怨聲載道，要求中華郵政立即停止執行該項措施，以免引發勞資糾紛。