重症流感具死亡威脅！花蓮獲贈300劑高劑量疫苗　65歲長者免費

▲捐贈儀式在榮譽國民之家階梯教室舉辦，由衛生局局長朱家祥（左）代表接受並致贈感謝狀。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府獲台灣疫苗推動協會捐贈300劑賽諾菲高劑量流感疫苗，提供65歲以上長者免費接種。21日於榮譽國民之家階梯教室舉辦捐贈疫苗記者會，衛生局局長朱家祥代表花蓮縣感謝台灣疫苗推動協會及賽諾菲股份有限公司對地方防疫工作的支持。

花蓮縣衛生局表示，凡自114年10月1日後尚未接種流感疫苗的65歲以上長者，可攜帶健保卡至縣內13鄉鎮市衛生所免費接種。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，高劑量流感疫苗是專為65歲以上長者設計，其抗原含量為一般流感疫苗的四倍，有助於克服免疫老化、提升免疫反應，降低感染及重症風險，為國際間重要的高齡流感防護策略之一。衛生局也將持續推動疫苗接種福利與健康促進政策，打造更完善的高齡友善與健康安全的生活環境。





台灣疫苗推動協會理事長李秉穎醫師親臨現場，分享高劑量流感疫苗於高齡族群之臨床實證與國際趨勢，並呼籲社會大眾重視長者疫苗接種的重要性；賽諾菲股份有限公司代表也出席活動，表達企業持續投入疫苗研發及公共衛生領域，支持高齡健康與防疫工作的決心。



朱家祥指出，流感對 65 歲以上長者而言，易引發肺炎、心血管疾病等嚴重併發症，對健康威脅不容忽視，依據疾病管制署資料統計，截至115 年 1 月 19 日止，花蓮縣累計流感重症確診病例計4人（全國共38人），其中死亡數1人（全國2人），該名死亡個案為 69 歲本國籍女性，經疫調確認未接種當季流感疫苗，顯示高齡族群接種流感疫苗對預防重症與死亡具有關鍵重要性。



目前花蓮縣公費流感疫苗剩餘約4百餘劑，庫存即將用罄，呼籲符合公費流感疫苗資格（50歲以上民眾、滿6個月至學齡前幼兒、高風險慢性病患者等）之民眾，請儘速前往疫苗合約醫療院所完成接種，以免向隅。

此外，新冠疫苗自115年1月1日起至2月28日止，開放出生滿 6 個月以上且114年10月1日後尚未接種新冠疫苗的民眾免費接種，請符合接種資格的縣民把握時機，儘早完成接種，共同提升社區防護力。



花蓮縣衛生局提醒，近期氣溫變化大，年節將近，人流往返增加，可能增加疾病傳播風險，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種疫苗，讓相聚更安心，保護自己及家人的健康。

相關疫苗接種合約醫療院所資訊，請至衛生局網站（http://www.hlshb.gov.tw）查詢或撥花蓮縣衛生局疫苗專線8237905洽詢。