華航機師6時起3機場罷工！估109航班受影響　林佳龍急成立緊急應變中心

▲華航機師深夜突襲發動罷工，交通部急成立緊急應變中心促進勞資雙方協商。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

機師工會華航分會8日凌晨12點宣布，自2月8日上午06:00開始啟動罷工，松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發航班將受影響。對此，交通部發出聲明指出，部長林佳龍即刻指示成立緊急應變中心，將持續努力盼促成勞資雙方對話溝通，不放棄任何一絲機會。

機師工會理事長李信燕表示，8日上午9時將於松山機場國內線入口舉行公開記者會說明，目前罷工初步以華航機師為主，華信航空、台灣虎航並無罷工，預估影響早上6點起從松山、桃園與小港機場出發共109航班，她也強調，這次罷工沒有期限。對機師突襲罷工，會影響多少航班？華航尚無正式回應。但據了解，華航在春節期間除了原定的正班機再加上加班機，每日約有近200班航班。

▲華航機師突襲罷工，交長林佳龍指示成立緊急應變中心，努力盼促成勞資雙方對話溝通，不放棄任何一絲機會。（圖／翻攝林佳龍臉書）

華航勞資爭議爆發，機師工會5日已進行罷工演練有700名會員響應，針對罷工事件交通部長林佳龍指派交通部政務次長王國材進行三方協商。但工會7日發聲明指出，針對工會提出的訴求，要求華航同意改善疲勞航班、保障國籍機師升訓管道，以及禁搭便車條款，雙方遲遲未達共識，「工會迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工」。

不過，針對機師罷工，華航先前也強調，春節是一年中最具意義的家人團聚時刻，對於罷工將帶來的旅客衝擊，華航會全力疏運審慎以對，勢必造成旅客衝擊，華航將以疏運任務為優先，並竭力尋求任何與機師職業工會談判的空間，盡力以談判解決爭議，希望社會大眾理解華航立場並給予支持。

▲機師工會訴求及華航回覆。（圖／機師工會提供）