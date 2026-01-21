　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／彰化瓦斯行突起火！堆滿空瓶烈焰沖天　緊急疏散民眾

記者唐詠絮／彰化報導

彰化竹塘鄉今天下午發生火警，一間瓦斯行突然冒出熊熊烈火，現場烈焰不斷竄燒，把附近民眾都嚇壞了！起火建築是一棟四樓民宅，一樓就是瓦斯行店面，火勢一發不可收拾，還蔓延到隔壁倉庫，情況一度相當緊張，所幸屋內存放的大部分是瓦斯空桶，並未傳出更大災情。

▲彰化竹塘鄉一間正在整修中的瓦斯行突然起火燃燒。（圖／民眾提供）

▲彰化竹塘鄉一間正在整修中的瓦斯行突然起火燃燒。（圖／民眾提供）

由於起火地點是瓦斯行，附近居民相當害怕發生氣爆，立即趕緊打電話求救。彰化縣消防局接獲通報，立刻派出第四大隊以及鄰近多個分隊，出動各式消防車輛與人員趕往現場。

▲彰化竹塘鄉一間正在整修中的瓦斯行突然起火燃燒。（圖／民眾提供）

消防隊員到達後，發現是一棟正在整修的4樓透天厝，一樓作為瓦斯行使用，緊急破門進入，佈設水線強力灌救。為了安全起見，也同步疏散周邊住戶，並在現場劃設警戒區。經過一陣搶救，火勢終於被控制並撲滅。幸好，整起事件沒有人員受傷，存放的瓦斯桶也沒有引發爆炸，可說是不幸中的大幸。

雖然火勢順利撲滅，但一樓店面已被燒得面目全非，連周邊的鐵皮倉庫也遭到波及，財物損失尚待估算。至於為什麼會突然起火？是電線問題、還是其他因素？消防局火調人員將著手採證，要進一步調查釐清確切的起火原因。

消防局也再次提醒民眾，瓦斯行及存放易燃物品的場所，一定要格外注意火源管理，並保持逃生通道暢通，定期檢查汰換老舊電線以確保安全。

▲彰化竹塘鄉一間正在整修中的瓦斯行突然起火燃燒。（圖／民眾提供）

▲▼彰化竹塘鄉一間正在整修中的瓦斯行突然起火燃燒。（圖／民眾提供）

▲彰化竹塘鄉一間正在整修中的瓦斯行突然起火燃燒。（圖／民眾提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

彰化瓦斯行大火延燒消防局灌救影音

