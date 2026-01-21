拒用無線耳機！路上「聽音樂1現象」潮流回歸　大票人點頭：好用

▲有線耳機免充電、不怕丟，是兩大最頂優點。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

潮流回歸！一名網友驚呼，看到越來越多人在用「有線耳機」，好奇背後的原因為何？文章引發大票網友解釋，最主要不用擔心隨時會沒電，以及不小心遺失，「不用充電、不怕掉、音質更穩」、「再怎麼摔也不心疼」、「還可以綁住手機，以防它逃跑」。

「是不是又流行有線耳機了？」一名網友在Threads表示，近日發現越來越多人重新拿出有線耳機使用，讓他好奇這是否潮流回歸了呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

電力焦慮OUT！音質更棒、不怕耳機掉落



文章一出，大票網友也認證，有線耳機就是王道，「太多3C要充電，煩死」、「藍牙音質太差，而且容易掉落，不如買一副便宜的有線耳機，再怎麼摔也不心疼」、「不用擔心沒電或是掉落不見」、「有線耳機才是真的聽音樂」、「無線的每次脫安全帽必掉！超煩」、「拿iPhone很多人都一直在用有線耳機」、「隨插即聽，沒有感應不良的問題」、「無線耳機用沒多久又沒電，也不能換電池，還可能掉落」、「我一直都用有線，除了音質外還可以綁住手機，以防它逃跑」。

不過也有人笑稱，「有線耳機的缺點就是有線」、「有線耳機唯一的缺點，就是每次拿出來都要先把打結解開」。