否認請辭文傳會主委　吳宗憲：若有進到宜蘭縣長選舉再處理

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文邀資深媒體人尹乃菁擔任黨文傳會副主委，黨內屢傳目前爭取黨提名參選宜蘭縣長的現任文傳會主委吳宗憲將去職。鄭今（21日）在中常會表態，吳宗憲沒有進入初選，不會要求請辭或請假，「除非他自己有考慮」。吳宗憲會後受訪則說，與競爭對手、宜蘭縣議長張勝德從不攻擊對方，並引用立法院長韓國瑜的話說，「寧願乾淨的輸，也不要骯髒的贏」。他也說，如果最後一刻要進入縣長選舉時，自己就會依照黨內規定做，在此之前會全力協助國民黨重返榮耀。

對於媒體詢問，文傳會主委一職是否會有異動？吳宗憲澄清，一直都沒有異動，但媒體一直說要異動，讓他覺得很奇怪，最近出現一些耳語，他到宜蘭縣也有人會問他何時請辭，但自己都說沒有，而且一直在協助推動黨務工作，但如果最後一刻要進入縣長選舉時，他就會依照黨內規定來做。

競爭對手沒有要求他請辭或請假？吳宗憲回應，宜蘭縣的部分沒有太多爭議，問題主要出在新竹縣有人質疑爭取縣長提名的新竹縣副縣長陳見賢兼任地方黨部主委，但依照規定，參選人如果擔任黨職，沒有必須請辭或請假，只有進入初選時，當事人才需要請辭或請假，目前新竹縣尚未進入初選。

有關台中市提名第2次協調時間，國民黨發言人牛煦庭強調，當協調無法真正達成共識時，才要舉辦初選，台中市很快會再安排協調，至於時間還要看立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔等2位參選人的時間，他也不便透露；至於確定要辦初選的新竹縣，何時開始領表登記？他說，相關時程還要再安排，一切依規定辦理。