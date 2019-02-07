華航協商瀕臨破局！　機師工會：隨時準備發動罷工

▲機師工會表示，「工會迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工」。（圖／記者賴文萱攝）

記者崔至雲／台北報導

華航機師工會5日進行罷工演練有700名會員響應，針對罷工事件交通部長林佳龍也指派交通部政務次長王國材進行三方協商。但工會7日發聲明指出，針對工會提出的訴求，要求華航同意改善疲勞航班、保障國籍機師升訓管道，以及近搭便車條款，雙方遲遲未達共識，「工會迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工」。

工會表示，重啟罷工程序後，即便中央與地方主管機關均曾嘗試聯繫華航資方，建議華航公司針對工會訴求提出解決方案，然而，讓人極度遺憾的是，華航公司面對工會要求改善疲勞航班等訴求，直至今日下午兩點，華航資方對桃園市政府勞動局的回覆，竟然仍舊是「改善疲勞航班、增加人力派遣，將提高人事成本，嚴重影響公司競爭力」。

工會認為，對於華航資方以所謂「公司競爭力」為藉口，完全無視飛航安全與飛行員長時間空中執勤的過勞現況，抵死拒絕工會要求改善疲勞航班等訴求，工會除了提出最嚴厲的譴責之外，正式宣布「迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工行動」。

▲「 罷工準備中」飄帶。（圖／機師工會提供）

工會也指出，針對桃園市政府勞動局，於農曆年大年初一，全體公務人員仍在休假期間，竟然配合華航資方，特別派出專人簽收華航公司所提出的勞資爭議調解申請，讓華航資方得以對內、對外混淆視聽，扭曲法令謊稱「調解期間不得罷工」，身為地方政府勞動主管機關，卻於勞資爭議過程中，傾向特定資方的作為，表達強烈的不滿。

工會補充，已接獲通報，華航資方提出勞資爭議調解申請後，桃園市政府勞動局考慮透過強制仲裁之程序，強行終止罷工行動之發動，工會提出警告，強烈反對由桃園市勞動局提出交付仲裁，瓦解工會之罷工權行使。

工會說，回顧2016年6月華航空服員罷工期間，華航資方曾請求交付仲裁，當年桃園市政府斷然拒絕，市長鄭文燦甚至對外說出「強行仲裁一開先例，勞資爭議恐無解」的立場表示，倘若今天勞動局竟然可以偏向資方，選擇透過公權力，強行介入勞資爭議，以強制仲裁程序腰斬工會合法取得之罷工權，對照當年鄭文燦市長的發言，豈非是莫大諷刺

工會最後表示，向社會大眾與可能受到影響的旅客，表達最深的遺憾與歉意，工會發起之罷工行動，雖然可能造成一時的不便，然而，倘若台灣社會繼續縱容一個將所謂「公司競爭力」凌駕於飛航安全與疲勞風險的經營團隊，對長遠的旅客安全以及飛行員健康狀態與勞動權益，所可能造成的嚴重風險與負面影響，恐怕將遠遠勝於一時的不便。

▲機師工會訴求 。（圖／機師工會提供）

