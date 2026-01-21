　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天冷急凍別出門！蘇一峰「點名3種疾病」：會特別的難熬

▲▼寒流,冷氣團,寒冷,降溫,濕冷,天氣,冬天,市場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲今起冷到周五，民眾要做好保暖措施。（示意圖／ETtoday新聞雲）

網搜小組／劉維榛報導

冷氣團發威，要冷到周五（23日）！胸腔科醫師蘇一峰提醒，心血管、肺部及腦血管疾病患者要特別留意，低溫會讓血管、氣管收縮，容易引發阻塞與併發症。另有耳鼻喉科診所指出，近期感冒患者激增，A、B型流感與諾羅、腸病毒齊發，門診爆滿，要記得多穿衣服、戴口罩、勤洗手。

醫師蘇一峰在臉書提醒，最新一波強烈冷氣團發威中，罹患心血管疾病、肺部疾病、腦血管疾病的人，「會特別的難熬」。他解釋，在這種極凍天氣裡，如果血管和氣管收縮，較容易造成血管與氣管阻塞。

對此，蘇一峰特別喊話，患者們要注意保暖、起床不要急，早晚注意血壓，沒事躲在室內多休息，外出多穿衣物保護自己。

另外，每年寒假前夕、農曆年前也是感冒高峰期，粉專「弘育耳鼻喉科診所」分享第一線觀察，指出最近這一週「上呼吸道感染的患者增加」，絕大部分屬於一般病毒感染，普遍症狀包括喉嚨痛、鼻塞、流鼻水及咳嗽。值得注意的是，這波疫情中還穿插了「A、B型流感、諾羅、腸病毒」等傳染病。多種病毒齊發，讓診所上午門診瞬間爆滿，候診名單長到看不見盡頭。

寒流讓病毒更活躍！醫提醒：勤洗手、戴口罩

至於為何近期患者激增？該診所醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時分析，主要原因是「病毒的活躍程度增加」。醫師解釋，往年寒流來臨的時間點通常落在跨年前後，接著一波接著一波到寒假、農曆年，低溫環境有利於病毒傳播，導致每年寒假前夕、農曆年前成為感冒的「2大高峰期」。

面對來勢洶洶的病毒，醫師也特別呼籲，大家一定要多多保重身體，尤其出入人多的公共場所時，建議「戴口罩、勤洗手」，做好防護措施，才能平安健康過好年。

【妳誰？】媽媽20年來第一次剪瀏海　歐告竟認不出來XD

