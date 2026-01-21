21歲女被虎媽逼休學囚禁亡　曾向師長訴苦「愛學校不想回家」

▲詹姓女子因不滿二女兒陳女的打掃習慣與體重問題，竟將其囚禁在房內長達900多天，最終導致陳女不幸身亡。（示意圖／AI生成圖）



記者游瓊華／南投報導

台中市近日發生一起駭人聽聞的悲劇，詹姓女子因不滿二女兒陳女的打掃習慣與體重問題，竟將其囚禁在房內長達900多天，最終導致陳女不幸身亡，檢方偵訊後依私行拘禁致死罪起訴虎媽詹女。隨著案件曝光，陳女過往在校園生活的點滴也隨之浮現，老師與同學回想起陳女，皆感到萬分遺憾與不捨。

據了解，陳女國中畢業後進入南投某高中照顧服務科就讀，在師長眼中，陳女雖然個頭比同儕明顯瘦小，但學習狀況與人際互動都相當正常，同學還會親暱地戲稱她為「大姊」。陳女曾私下向師長透露，自己「很喜歡待在學校、不喜歡待在家裡」，這句話在悲劇發生後聽來，格外令人鼻酸。

校方回憶，詹母對女兒的管教極其嚴厲，不僅不讓陳女辦手機，假日也禁止她與同學出遊。雖然陳女身上從未出現過傷痕，校方未發現受虐跡象，但其母的強勢掌控欲已讓師長感到憂心。

校方人員透露，陳女高二時開始出現缺課情形，校方依規定通報並聯繫詹母，詹母卻先是取消陳女住校，最後更以「適應不良」為由，強行幫女兒辦理休學。

當時老師對此決定感到非常驚訝，曾多次極力勸說詹母改變心意，希望讓孩子繼續完成學業，無奈未能成功。沒想到當年的休學竟成了永別，陳女在離開校園後便被囚禁在家中房間，結束了短暫而悲慘的一生。