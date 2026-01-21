媽祖5聖筊擇定6/7海牛文化節！「白鴿三入」 眾人感動：水哥回來了

▲彰化縣長王惠美前往芳苑普天宮為海牛文化節擲筊。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

「水哥回來了！」彰化芳苑珍貴的無形文化資產「潮間帶牛車採蚵」，其最重要的推手魏清水（水哥）本月初驟然離世，讓文化界與地方鄉親萬分不捨。今（21）日縣府在芳苑普天宮擲筊請示媽祖，為「國際海牛文化節」擇定日期。過程中，一隻鴿子連續三次飛入廟殿，盤旋於擲筊現場，引發在場眾人感動，認為這是「水哥」回來關心了。

▲芳苑水牛學校魏清水本月3日因病逝世。（圖／翻攝自魏清水臉書）

今日的擲筊祈福儀式由縣長王惠美主持，於芳苑普天宮向媽祖請示活動舉辦日期。正當儀式進行時，一隻鴿子突然飛入廟內，並在眾人注目下，連續三次盤旋於擲筊案前與殿內，這個意外插曲讓現場嘖嘖稱奇。不少地方人士與文化工作者，聯想到剛離世、畢生推動海牛文化的「水哥」魏清水，不禁感動「這是水哥回來看我們了」、「他回來關心文化節了」。雖然廟方表示廟埕本就有鴿群，也有燕子及麻雀築巢，但這個充滿巧合的時機點，已為活動增添一份深情的文化傳承意義。

▲彰化縣長王惠美前往芳苑普天宮為海牛文化節擲筊。（圖／縣府提供）

在媽祖的慈悲聖示下，縣長王惠美一次擲出「五聖筊」，擇定國曆6月7日（農曆4月22日）舉辦「2026國際海牛文化節」。王縣長表示，活動邁入第八年，特別感謝已故的「海牛學校」魏清水校長，他的努力讓此文化在2020年成功登錄為彰化縣首項「傳統知識與實踐」類無形文化資產。縣府將持續推動，目前芳苑共有12頭海牛，未來將以系統化方式進行繁殖與訓練，讓遊客能持續體驗這項獨特的潮間帶採蚵文化。

縣府近年來積極整合芳苑周邊景點，從普天宮、西華宮，到油籽學堂、王功漁港、燈塔，並結合蚵嗲、花生糖等在地美食，打造深度旅遊路線。芳苑鄉長林保玲及立委謝衣鳯也同聲邀請全國鄉親，在6月7日來到芳苑，除了參與獨一無二的海牛文化節，也能漫步「海空步道」，欣賞廣闊的潮間帶生態，體驗豐富的漁村風情。

▲魏清水是海牛文化的重要推手。（圖／翻攝自魏清水臉書）

農業處說明，「潮間帶牛車採蚵」是日治時期沿用至今的傳統漁法，但隨社會變遷，機械化採蚵車已逐漸取代牛車，此項文化面臨瀕危。目前全芳苑僅存12隻海牛。為此，地方已成立協會進行保育工作，縣府也透過舉辦國際文化節，希望讓這項結合生態、文化與傳統智慧的獨特風景，能夠永續傳承下去，這也是對「水哥」最深切的追念與承諾。