誣指對手產品「有害貓咪健康」挨告　年年飽創辦人被起訴

▲寵物品牌創辦人誹謗對手產品有害貓咪健康，被起訴違反《公平交易法》。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

寵物品牌「年年 PAW PAW」創辦人江品葳涉嫌在網路上散布不實言論，攻擊對手「毛怪樂園」販售的寵物食品及「花生殼貓砂」有害健康，毛怪公司不斷對外解釋，仍無法阻止商譽損失而提告，台北地檢署調查後，認定江女的誹謗言論足以造成消費者對毛怪公司的負面印象，影響交易秩序，依違反《公平交易法》起訴。

江品葳（網路名稱：江丞葳）2022年登記設立年年飽公司，打造「年年 PAW PAW」品牌，多次接受採訪，推廣寵物健康食療；毛怪樂園負責人洪心怡與均亞公司老闆歐景合經營的「樂境Catopia」，因經常參與受虐或流浪寵物救援，也在飼主間享有名氣。2個品牌都在從事寵物用品食品業，具有競爭關係。

北檢起訴指出，江品葳明知「樂境Catopia」販售的寵物食品，符合我國病原微生物與有害健康物質種類及安全容許標準，另外「樂境Catopia」的知名商品金三萬花生殼貓砂不是淘寶貼牌，也沒有三氯沙及三氯卡班，卻刻意在Threads、臉書上散布不實文字攻擊對手。

檢察官認為，江品葳的行為讓人對「樂境Catopia」產生負面印象，誤認「年年 PAW PAW」和「樂境Catopia」都是在販售寵物食品，彼此具有競爭關係，販售的商品有害貓咪健康，同時觸犯最重可判1年的《刑法》加重誹謗罪，以及最重可判2年的《公平交易法》損害他人營業信譽罪，依法提起公訴。