一句話差點毀一生！北投警急攔251萬　男險淪洗錢人頭

▲北市北投警即時攔阻不明金流。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區1名男子赴銀行準備提領並轉出新台幣251萬元，行員察覺異狀通報警方。光明派出所巡佐溫振鴻與警員郭韋辰趕抵現場後發現，詐團以「代領轉帳、給店面持分」話術，誘使男子協助轉移資金，所幸經即時說明法律風險，男子當場停止操作，成功阻止金流外流。

日前上午11時許，中國信託銀行行員發現一名男子阿鴻（化名）欲提領鉅額現金，過程中對資金來源及用途說詞反覆、交代不清，察覺有異後隨即通報轄區派出所。

光明派出所巡佐溫振鴻與警員郭韋辰趕抵現場了解狀況，阿鴻向警方表示，這筆251萬元款項是受友人「A君」委託處理，對方要求先將來源不明的資金轉入他的帳戶，再依指示轉出至另一個指定帳戶，並承諾事成後，將給予「三分之二的店面持分」作為報酬。

▲光明派出所巡佐温振鴻及警員郭韋辰 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

員警聽聞後直覺有異，進一步詢問是否有相關店面持分契約或文件佐證，阿鴻卻一問三不知。警方隨後撥打A君電話查證，對方僅回應「契約已經弄丟」，說法漏洞百出，警方研判極可能是詐騙集團常見的「代領轉帳、分潤誘騙」話術。

巡佐溫振鴻當場向阿鴻分析，代為提領、轉移來源不明資金，極可能涉及詐欺及洗錢等刑事責任，一旦金流遭追查，帳戶持有人恐被認定為共犯，須負法律責任。阿鴻聽聞後冷汗直流，驚覺自己險些誤觸法網，當場決定停止提款及轉帳作業，並對警方與銀行行員的即時攔阻頻頻致謝。

北投分局提醒，詐騙集團常以「代領款項」、「協助轉帳」、「高額報酬分潤」、「投資開店給持分」等誘因，誘使民眾提供帳戶或協助金流操作，實際上卻是利用民眾充當洗錢人頭。民眾若遇到要求提領、轉移不明款項或借用帳戶等情形，務必提高警覺，並立即撥打165反詐騙專線或110報案，以免誤觸法網並蒙受重大財產損失。