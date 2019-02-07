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機師喊「隨時準備罷工」！　華航撇指控、拒放寬酒測標準

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記者曹悅華／台北報導

華航機師工會5日進行罷工演練有700名會員響應，針對罷工事件交通部長林佳龍也指派交通部政務次長王國材進行三方協商，但機師工會今（7）日指出，雙方遲遲未達共識，「工會迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工」，對此華航稍早發布聲明，強調「仍未放棄協商，盼以旅客為重」，並針對工會的指控澄清「完全背離事實」，且表明拒絕放寬酒測標準。

▲▼機師工會。（圖／記者賴文萱攝）

▲機師工會今表示，「迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工」。（圖／記者賴文萱攝）

工會下午表示，重啟罷工程序後，即便中央與地方主管機關均曾嘗試聯繫華航資方，建議華航公司針對工會訴求提出解決方案，然而，讓人極度遺憾的是，華航公司面對工會要求改善疲勞航班等訴求，直至今日下午兩點，華航資方對桃園市政府勞動局的回覆，竟然仍舊是「改善疲勞航班、增加人力派遣，將提高人事成本，嚴重影響公司競爭力」。

工會認為，對於華航資方以所謂「公司競爭力」為藉口，完全無視飛航安全與飛行員長時間空中執勤的過勞現況，抵死拒絕工會要求改善疲勞航班等訴求，工會除了提出最嚴厲的譴責之外，正式宣布「迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工行動」。

▲▼華航召開記者會說明機師工會重啟罷工的回應。（圖／記者楊詩益攝）

▲華航稍早再發布聲明回應機師重啟罷工一事，指出工會指控「完全背離事實」。（圖／記者楊詩益攝）

對此，華航表示，去年八月起的協商，已達成第十三個月以飛安獎金的形式發放，為此華航每年增加1.2億人事成本，最後破局癥結在於桃園機師職業工會所提辛勞加給，索求過高且窒礙難行，經桃園市政府協調，近期華航認為仍有談判空間，但機師工會並不領情，表示所有條件都答應才願回談判桌。

另外，機師職業工會所提疲勞航班改善方案，是以超過八小時三人派遣，超過十二小時四人派遣的計算方式，以勞基法設定的八小時工時來看待飛行組員，而非以目前全球通用，及台灣官方認可的ＡＯＲ（航空器飛航作業管理規則）標準派遣人力，沒有任何一家航空公司以勞基法為標準，華航目前的機師派遣，不僅合乎法令更優於法令，絕對無過勞疑慮；華航於薪資架構設計時即將機師工作時間的特性納入規劃，然對於工會所提紅眼航班議題，華航仍願意針對派遣加給進行檢討。

華航強調，本次重啟罷工爭議關鍵是21項調解議題，任何後續協商應仍以21項為範圍，工會方面不宜任意增加項目，目前機師工會所提的訴求有與當初協議內容不同，由於工會對內談判條件及對外宣傳差異極大，包括協商中依然要求華航應對酒測條件讓步，令人無法接受，華航不排除一一公佈，釐清訴求正當性以昭公信。

華航主張，勞資雙方協商應本著誠信原則，桃園市機師職業工會在去年八月取得飛安奬金條件，即正駕駛每人每月多領取一萬元、副駕駛六仟元，在桃園市政府、交通部的見證下和華航定約一年為期協商，工會及其每一個會員都有義務遵守這個約定，未達一年機師工會就片面中斷協商重啟罷工，若罷工成真導致航班取消，桃園機師職業工會及實際參與罷工的會員，必然不可免除民事賠償責任，以2016年空服罷工導致超過新台幣五億元損失的案例，違法罷工將面對巨額求償。民國80年間，復興航空飛行員怠工造成數千萬元損失，復興航空向法院提出損害賠償告訴並獲得勝訴，判決飛行員連帶賠償，說明民事責任是獨立存在。

華航再次強調從未拒絕談判，但拒絕工會以放寬酒測標準，以及影響公司基本生存的談判條件，及全盤答應否則不談判的零和賽局劇本，威逼脅迫要求華航為違法的罷工背書。

華航說，自農曆春節前機師職業工會提出罷工恐嚇，連日以不符事實的指控質疑華航談判誠意，談判之外的宣傳應本於事實，不應為達抗爭目的，醜化公司飛安包裝議題，除非工會的最終目的就是罷工，否則華航願意接受任何對企業有建設性的方案。

華航表明，不少旅客現在還在外地旅遊或探親，是一年內旅客最需要華航疏運的時刻，華航所有員工責無旁貸，連日內媒體也不斷湧現勸阻工會在春節罷工的聲浪，盼工會重視飛行組員常年累積的社會地位與道德期待，切勿辜負民眾期望，並重申，即使僅有一絲機會，華航仍不放棄協商，希望工會能以旅客為重，公司必定重視員工聲音，必定繼續本著誠信尋求共識。

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關鍵字：機師工會,罷工,華航,勞資協商,酒測標準

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