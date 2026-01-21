阿蘇火山直升機氣流干擾風險大　專家：出事恐像陀螺般墜落

▲阿蘇火山觀光直升機。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

日本阿蘇火山昨天發生觀光直升機意外，機上共有2名台灣旅客及1名駕駛。專家指出，非固定翼的單引擎飛機面對火山的不穩定氣流，容易產生較大風險，且發動機或旋翼一旦出狀況，恐就會像陀螺般墜落。

日本熊本縣阿蘇火山發生觀光直升機墜毀意外，目前已尋獲疑似機體殘骸，但駕駛和2名台灣乘客仍失蹤，日方持續搜救中。

長榮大學航運管理學系教授黃泰林表示，非固定翼飛機（直升機）重量較輕，且若是單引擎飛行，面對不穩定氣流就會產生較大風險，此次事故飛行路線為火山口附近，氣流更是相對不穩定，用來進行觀光活動十分危險。

在機務風險上，黃泰林指出，直升機在空中一旦發生狀況，首要是仰賴飛行員的經驗，但若是遇上機件問題，就幾乎無法處理。若以此次事故的R44飛行器來看，發動機及旋翼為其主要爬升的動力來源，一旦出了狀況，整架飛行器就會像陀螺般墜落。

他表示，目前我國民航局規定，非固定翼飛機一定要使用雙引擎，固定翼飛機也要有2個或4個引擎，此次事故的直升機看起來只有仰賴單引擎，一旦出現問題就難以挽回。

黃泰林指出，一般航空器起飛前，工作人員都會環繞一圈進行簡單檢視，每趟次間都應該巡視處理，整體的例行檢查則是在收工後進行，若飛行器不間斷的過度使用，引擎過熱也可能產生風險。

黃泰林認為，連一般固定翼飛機都會受氣流影響，這種非固定翼飛機或熱氣球等輕型載具重量不重，加上氣流有放大效果，若非必要還是不該用來當作觀光工具。