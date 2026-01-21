PO「4歲女童開車」限動！她遭撻伐竟反嗆：踢到你家祖墳？

▲有媽媽讓4歲兒童握方向盤上路。此為示意圖，非當事人。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

一名女網友在網路社群發限時動態影片，影片中赫見一名小女孩坐在車輛駕駛座上，雙手握著方向盤，車輛疑似正行駛於道路上，引發網友強烈不滿。沒想到，當事人被砲轟後多次回嗆網友稱「擋到你家的路還是踢到你家祖墳」，事件持續延燒。

該名女網友在社群平台上曝光一段限時動態影片，當中可見她讓4歲女童坐在車輛駕駛座上、雙手握著方向盤上路，而其父親疑似坐在女童的腿下。影片曝光後迅速在Threads上流傳，不少網友直指該名家長行為極度不負責任，「不只拿孩子安全開玩笑，也危及其他用路人」，更有人要求警方介入調查。

隨著輿論延燒，當事人也立即遭網友肉搜起底。不過，面對外界質疑聲浪，該名女性老闆不僅未低調，反而在社群平台上頻頻回嗆網友，甚至語帶挑釁表示：「我放在我的限動，是擋到你家的路還是踢到你家祖墳」、「請問4歲腳有160公分長嗎」、「一堆怪人在留言什麼，腦袋沒帶」，相關言論再度引爆網友怒火，認為其態度囂張、毫無悔意，當事人隨即將社群平台關閉留言區。

不少網友直言，社群平台並非法外之地，公開發布涉及交通安全的危險行為，本就應接受公評，「踩不到油門就可以跟家長一起坐在駕駛座嗎」、「怎麼都會有人主動把犯法影片放上去」、「小孩坐在那邊就是犯法，坐爸爸腿上也一樣」、「原本以為是AI，結果發現這後面街景是真的，在桃園好市多南崁店附近」、「她邏輯真的不好，違法行為發在限動是當免死金牌嗎」、「車子就是在行駛、就是握著方向盤，一個用力是不是就往旁邊撞了？就算她只是單純坐大人腿上也很危險」。

事實上，未具駕駛資格者不得駕駛車輛，家長讓未成年孩童坐上駕駛座並操控方向盤，且未滿12歲禁止坐前座、無使用安全座椅，已涉及違反道路交通安全規定，另恐涉及違反兒少保護法。事件持續延燒，目前桃園市議員許家睿正在進一步了解當中，詳細事發經過仍有待後續釐清。

