華航機師凌晨突襲！宣布「6:00啟動罷工」　網友崩潰狂洗版

記者柯沛辰、賴文萱／台北報導

機師工會華航分會8日凌晨0點宣布，自2月8日上午06:00開始啟動罷工，範圍包括松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班。稍早《ETtoday新聞雲》報導後，網友灌爆下方留言串，看法兩極，但也有人擔心權益受損，希望罷工盡早結束，掀起一陣熱議。

華航爆發勞資爭議，但機師工會早在5日就曾進行罷工演練，且有700名會員響應。為此，交通部長林佳龍一度指派交通部政務次長王國材進行三方協商，但雙方遲遲未達成共識。

最終，工會8日凌晨0點宣布發起罷工，傳訊要求會員速至指定地點繳交「檢定證」，無論排班、休假還是待命，每一位會員都必須繳交，各地點均為24小時由幹部與會員輪流支援收證件。

▲機師工會8日凌晨宣布重啟罷工。（圖／記者賴文萱攝）

工會強調，會員務必隨時關注工會訊息，所有訊息以工會發布為準，避免有心人士散布謠言、挑撥離間。並不得私自接受資方給予之任何條件或利益，若有類似情況，應立即轉達工會幹部。

消息曝光後，許多網友紛紛崩潰表示：「這下不知道多少人要花冤枉錢了」、「乾…我2/18要去沖繩欸」、「2/15要去泰國耶..」、「以後不坐華航了」、「 我4月底機票早就買好了，不要搞我」，但也有人力挺罷工行動：「支持罷工！」、「終於人權落實在勞工身上」、「水喔！不要輕易被摸頭」、「很棒啊！一定要爭取自己的權益，不要在慣老闆下去了」。

其中，有人不以為然，留言認為，「日子過太爽」、「地勤人員加油」、「有人想過地勤的感受嗎」、「日子過太爽」、「華航有官股，你看廉航敢罷工嗎」、「看看誰比較能撐」、「怎麼一天到晚罷工」引發論戰。