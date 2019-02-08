快訊／華航機師宣布啟動罷工　2/8早上6點起桃機、松機等出發航班受影響

▲機師工會華航分會宣布啟動罷工。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

機師工會華航分會8日凌晨12點宣布，自2月8日上午06:00開始啟動罷工。機師工會表示，自台北時間2月8日的06:00AM報到時間起開始，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。據了解，華航春節期間每日約有近200班航班。

機師工會華航分會表示，目前已發訊給會員，要求會員收到訊息時，速至工會指定地點繳交「檢定證」，不論有沒有排班、休假還是待命，要每一位會員均繳交「檢定證」至工會，各地點均為24小時由幹部與會員輪流支援收證件。機師公會理事長李信燕表示，檢定證就是機師駕駛飛機的執照，若沒有該證件，就無法駕駛飛機，先前罷工演練時，有逾700機師響應配合罷工行動。

▲機師工會理事長李信燕表示，華航機師自8日6時起啟動罷工。（圖／資料照／記者楊詩益攝）

機師工會表將於8日上午9時於松山機場國內線入口舉行公開記者會說明，目前罷工初步以華航機師為主，華信航空、台灣虎航並無罷工。對機師突襲罷工，會影響多少航班？華航尚無回應。但據了解，華航在春節期間除了原定的正班機再加上加班機，每日約有近200班航班。

華航勞資爭議爆發，機師工會5日已進行罷工演練有700名會員響應，針對罷工事件交通部長林佳龍指派交通部政務次長王國材進行三方協商。但工會7日發聲明指出，針對工會提出的訴求，要求華航同意改善疲勞航班、保障國籍機師升訓管道，以及禁搭便車條款，雙方遲遲未達共識，「工會迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工」。

▲機師工會先前發出罷工準備中飄帶給會員。（圖／機師工會提供）

不過，針對機師罷工，華航先前也強調，春節是一年中最具意義的家人團聚時刻，對於罷工將帶來的旅客衝擊，華航會全力疏運審慎以對，勢必造成旅客衝擊，華航將以疏運任務為優先，並竭力尋求任何與機師職業工會談判的空間，盡力以談判解決爭議，希望社會大眾理解華航立場並給予支持。