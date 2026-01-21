　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家合作UCC打造「阿里山咖啡」　期間限定「第2杯半價」

▲▼全家合作UCC 推出Let’s Café 新品「阿里山極選綜合咖啡」。（圖／業者提供）

▲全家合作UCC 推出Let’s Café新品「阿里山極選綜合咖啡」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店再攜手UCC，推出Let’s Café 新品「阿里山極選綜合咖啡」，即日起於全台超過4,400間店舖開賣，至2月3日前「第2杯半價」，會員APP隨買跨店取也有299元優惠組合。7-ELEVEN近來則在限定門市推出「富桂黃金角粉茶拿鐵」，象徵喝了馬上富「桂」。

全家「阿里山極選綜合咖啡」由雙冠軍咖啡師團隊參與監製，選用來自阿里山鄒族文化部落「優遊吧斯」的莊園咖啡豆，並搭配巴西與哥倫比亞咖啡豆進行拼配，採中焙至中焙偏淺烘焙設定，呈現清雅花香與淡淡柑橘氣息，中段帶出焦糖甜感，尾韻則帶有類似烏龍茶的甘甜茶感，風味走向清爽平衡。

▲▼全家合作UCC 推出Let’s Café 新品「阿里山極選綜合咖啡」。（圖／業者提供）

▲阿里山極選綜合咖啡「第2杯半價」，還有APP組合優惠。（圖／業者提供）

「阿里山極選綜合咖啡」美式中杯65元、大杯80元；拿鐵中杯75元、大杯90元。即日起至2月3日前，消費者可享新品「第2杯半價」優惠。

會員APP隨買跨店取同步推出「大杯阿里山極選綜合美式6杯」或「大杯阿里山極選綜合拿鐵5杯」299元優惠組合，每位會員限購5組，兌換期限至4月30日。

此外，有3款以「阿里山雲海與山巒」為靈感設計的限定杯身，將高山意象融入日常咖啡體驗。

▲▼7-ELEVEN在「TEA 不可思議茶BAR」推出「富桂黃金角粉茶拿鐵」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN新推出「富桂黃金角粉茶拿鐵」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN 新品茶拿鐵

7-ELEVEN限定門市販售的「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」，即日起推出「富桂黃金角粉茶拿鐵」，象徵喝了「桂」氣逼人、馬上富「桂」。

「富桂黃金角粉茶拿鐵」選用超人氣的小葉紅茶拿鐵，融合桂花風味蜂蜜糖漿，佐以細緻的桂花瓣點綴，搭配金黃色澤、口感Q彈的黃金粉角，從視覺到味覺，創造黃金富貴招財的新年開運飲品。

1月21日至2月17日期間，新品上市嚐鮮價75元（原價110元），1月21日至2月3日也加入全品項「第2杯7折」優惠（以原價計算），數量有限，售完為止。

▼7-ELEVEN推出「富桂黃金角粉茶拿鐵」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN在「TEA 不可思議茶BAR」推出「富桂黃金角粉茶拿鐵」。（圖／業者提供）

01/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

