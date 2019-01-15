真的不離開台中！　林佳龍高鐵自拍打卡「回歸通勤族生活」

▲林佳龍上任首日，就赴交通部跟同仁問好致意。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

過去曾說過「打死不離開台中」的新任交通部長林佳龍，15日邁入上班第二天，一早就在高鐵站自拍打卡，「敖早！回歸通勤族生活，大家一起加油！」。照片底下有網友歡呼留言「我也是台中台北高鐵通勤哦～以後就可以遇到你了耶，oh ya」，另外也引來網友歪樓笑讚「自拍技術神速進步中」、「自拍不模糊了」。

林佳龍去年在台中市長敗選後，曾公開表示「打死不離開台中」，結果約40天就北上到中央接下交通部長一職引來熱議。對此，林佳龍上任首日受訪時笑說，他是習慣的通勤族，高鐵、高速公路現在都很方便，「有時候如果可以回家睡覺，當然是最好的事」。

據了解，林佳龍14日晚間就自行搭高鐵返回台中，且往來台北、台中的通勤費都是自費。果然，他15日一早就在粉絲專頁PO出在高鐵站自拍打卡的照片，寫道「敖早！回歸通勤族生活，大家一起加油！」。

有網友留言稱讚「感動部長的心永遠在台中」，更有網友歡呼留言「我也是台中台北高鐵通勤哦~ 以後就可以遇到你了耶，oh ya」。另外，過去林佳龍曾在粉絲專頁PO出一張超晃自拍笑翻網友，稱能拍那麼糊也不容易，這次的自拍照則引來網友歪樓讚「自拍技術神速進步中」、「居然沒有模糊(驚」。