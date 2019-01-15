　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

真的不離開台中！　林佳龍高鐵自拍打卡「回歸通勤族生活」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新任部長林佳龍赴交通部。（圖／記者賴文萱攝）

▲林佳龍上任首日，就赴交通部跟同仁問好致意。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

過去曾說過「打死不離開台中」的新任交通部長林佳龍，15日邁入上班第二天，一早就在高鐵站自拍打卡，「敖早！回歸通勤族生活，大家一起加油！」。照片底下有網友歡呼留言「我也是台中台北高鐵通勤哦～以後就可以遇到你了耶，oh ya」，另外也引來網友歪樓笑讚「自拍技術神速進步中」、「自拍不模糊了」。

林佳龍去年在台中市長敗選後，曾公開表示「打死不離開台中」，結果約40天就北上到中央接下交通部長一職引來熱議。對此，林佳龍上任首日受訪時笑說，他是習慣的通勤族，高鐵、高速公路現在都很方便，「有時候如果可以回家睡覺，當然是最好的事」。

據了解，林佳龍14日晚間就自行搭高鐵返回台中，且往來台北、台中的通勤費都是自費。果然，他15日一早就在粉絲專頁PO出在高鐵站自拍打卡的照片，寫道「敖早！回歸通勤族生活，大家一起加油！」。

有網友留言稱讚「感動部長的心永遠在台中」，更有網友歡呼留言「我也是台中台北高鐵通勤哦~ 以後就可以遇到你了耶，oh ya」。另外，過去林佳龍曾在粉絲專頁PO出一張超晃自拍笑翻網友，稱能拍那麼糊也不容易，這次的自拍照則引來網友歪樓讚「自拍技術神速進步中」、「居然沒有模糊(驚」。

ET快訊
外國朋友逛士林夜市「買一小袋水果400元」！老闆下秒急請客堵
宵夜更重要！火拼中槍躺地1分鐘　淡定哥爬起買豆漿「邊吃邊流血

關鍵字：交通部長,林佳龍

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／台灣地理位置太好！去年「領空過路費」大賺22.3億　創新高2原因曝光

搶起來！釜山機票單程500元「北高都能出發」　9日起限時開賣3天

夢幻粉紅大爆發！武陵櫻花季初三登場　日限6千人、賞櫻專車1/17開搶

2019年第一場流星雨！周五每小時110顆流星大爆發　1/6還有日偏食

一張圖看一周天氣！北台濕涼3天探15℃　周四雨停「全台高溫25℃↑」　

下雨模式又ON！北北基發「大雨特報」　北台低溫15度濕冷到周三

影／搶到就飛！2019年初機票促銷懶人包　網曝戰績：過年4人沖繩來回1萬7

影／一級戰場倒數！高鐵凌晨12點開賣「春節車票」　快手搶票秘訣曝光

影／金門非洲豬瘟死豬「是大陸漂來的」　防疫亮紅燈海陸空備戰這樣做

更新／2019元旦颱「帕布」生成　週四前帶水氣再濕冷3天

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

陳立農手機講一半掉水裡　薛凱琪一看沒事再扔第二次！

李光洙大型認愛現場　《RM》接力狂虧忍不住氣到扔鞋

肉圓惡爸坦承教小孩就是打　「我不會用口頭教育」

謝霆鋒：女生不剝蟹腳我不吃！　張鈞甯傻眼「蛤？」幫他剝完..

聲林之王生存週記之羅志祥導師履歷CHECK

買錯晚餐妻逼夫脫衣罰跪　廣告小妹：防家暴從兩性平權做起

小情人留字條！爸見門上「赤裸裸告白」：該動手還是該抱緊？

出賣阿母舊照！穿「半截綁帶小可愛」身材辣翻　網驚呆：超像楊冪

就衝澳洲！酷航雪梨、墨爾本「單程含稅」4588元起　北高都能出發

忍受家暴11年聽到孩子「9字安慰」　單親媽決定離開！

貓瘋社團命名揭秘！讓56萬社員上癮的療癒聖地　全因這隻「蠢萌橘喵」

台日女友「三面向」對決！　港仔果斷挑台女…網：秒選櫻花妹　

真的不離開台中！　林佳龍高鐵自拍打卡「回歸通勤族生活」

時事系小吃店！9字告示「要辣自己包」　老闆驚驚：我怕被打趕快貼啊

國一妹一天150元零用錢！少拿竟罵媽「噁心」　姐怒：想超渡她

iPhone太貴非蘋果之過　FTC稱兇手是高通

買錯晚餐妻逼夫脫衣罰跪　廣告小妹：防家暴從兩性平權做起

洋基重新拍賣葛雷　包括老東家運動家共6隊感興趣

亞足賽／巴林絕殺印度小組第三　睽違15年終再度出線

許願池年吸金5310萬怎麼花？　羅馬市長要充公、教會想救窮人

力挺！郭台銘看旺鴻海股票　12月再加碼買進3,000張

小情人留字條！爸見門上「赤裸裸告白」：該動手還是該抱緊？

汪俐伶打入麗晶精品　快閃店門口造雪山

內線交易獲利22萬　金管會前副主委之子呂建安被起訴

經濟衰退也要捍衛主權　英國工業區最挺脫歐

騎士「狂盯美腿」下秒噴飛...9秒驚悚片曝！老司機：車上叫聲更銷魂

生活熱門新聞

買好市多除霉劑！回家一噴…效果..

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔..

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果4..

Google地圖「暗黑新功能」..

她：駱駝的駱！店員「駝小姐您2..

技師：高職生沒說錯　告白暖哭萬..

穿母送紅黑風衣！撞衫麥當勞店員..

連3晚做夢「女友劈腿」　他質問..

國一妹一天150元零用錢！少拿..

全身剩2千道歉！秒遭閨蜜新娘封..

賓士亂停！重機360°包圍斷路..

7-11加裝玻璃亭！功能曝光網..

弟帶女人回家！她多次撇眼離開氣..

更多熱門

相關新聞

林佳龍上任　學會建言建設非選票保證

新任交通部長林佳龍14日正式上任，對於與台中市長盧秀燕針對大台中山手線想法不同調，他指，若地方有不同看法，希望循正常程序提出具體內容，中央會傾聽研商。不過，交通界則也拋出給林佳龍的建言，認為建設已不是選票保證，呼籲要了解民眾對交通的需求與期待。

林佳龍：我習慣通勤「可以回家睡最好」

上任首日！林佳龍喊話交通部要接地氣

蘇貞昌內閣10張新面孔一次看

林佳龍人馬進交通部！黃玉霖出任政次

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即肉圓媽首發聲明　淚訴孩子曾想死

買好市多除霉劑！回家一噴…效果驚呆網

孫安佐4天破百萬變宅王！狄鶯終於出聲

沈玉琳老婆胸部發現硬塊　醫疑罹乳癌

山友超怕！壁蝨「附身狂鑽」越拔越緊

肉圓爸打妻兒　蔡英文總統說話了

外國人逛士林夜市　買小袋水果400元飛走

南韓歐巴分享不跟台女交往5原因

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！

加國男走私毒品　陸重審判死

吳宗憲名車「停車場被撞爛」！砰一聲30萬飛了

物流箱一瞄！底部藏店員幹爆奧客心聲

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

見一個愛一個！這4大星座女超花心

更多

最夯影音

更多

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

2019澎湖海上花火節時間表出爐　每周一、四絕不加場錯過不再有

耳朵照按！87元享頭、臉部按摩　印度超爽體驗：像付錢給他打XD

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半年變肥橘

怨肉圓沒加辣！男露「詭異冷笑」 賞巴掌、勒脖子打趴無辜母子

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面