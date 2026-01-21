　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機臨時停機坪第二階段1/30啟用　增16架次停放空間

▲▼桃園機場臨時過夜停機坪。（圖／記者周湘芸攝）

▲桃園機場臨時過夜停機坪。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場現在最多可停放150架飛機，隨著航空運量持續增加、國籍航空新機引進及施工空間需求，第三跑道第二階段臨時過夜停機坪將於1月30日啟用，加上去年7月開放的第一階段，總計可增加16架次停放空間。

桃園機場第三跑道原定2030年9月完工，機場公司將提送計畫延至2032年，整體計畫經費374.56億元，總面積達860公頃，其中，跑道設計為4000公尺，使用年限從20年提升為30年，預計今年完成東側標及跑道標發包作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年國際航班運量5,833萬人次，冬季班表每周平均2,981班，已超越疫情前水準，隨著運量持續增加，國籍航空今年也將引進22架新機，停機空間已供不應求。桃園機場去年7月已完成第一階段臨時過夜停機坪，增加9架次停放空間，預計今年1月30日再開放第二階段，可停放7架次。

機場公司表示，第一階段臨時過夜機坪工程採雙機械鋪築同步作業，每日鋪築量可達1,811立方公尺，較傳統人力施工節省5至8倍人力成本，兩階段完工後，能有效調節過夜停機需求。

機場公司也說，臨時過夜停機坪未來將優先給國籍航空使用，其中，由於中華航空及長榮航空已有既有的停機空間，星宇航空今年將引進較多新機，空間相對少，因此多數會提供星宇航空使用。

▲▼桃園機場臨時過夜停機坪。（圖／記者周湘芸攝）

▲交通部長陳世凱視察桃園機場臨時過夜停機坪。（圖／記者周湘芸攝）

交通部長陳世凱今前往視察，由星宇航空最新的A350-1000廣體客機示範停放。陳世凱表示，隨著桃園機場三航廈北廊廳啟用，臨時停機坪完成為第三跑道第一階段工程一大躍進。

陳世凱指出，臨時停機坪除了可作為第三跑道施工過程的預留空間，現在台美關稅談判完成，許多貨機要載貨到美國，貨運壓力大，能增加應用空間，提高台美貨運運能效率，在颱風期間也是重要的調度空間。此外，今年國籍航空共引進22架新飛機，在只有兩跑道的情況下，能提升運轉效率、增加停機空間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5樂天女孩「被Thank You」！她錯愕：對不起
快訊／南韓前總理遭判關23年　當庭收押
2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫「提供必要協助」
別再繳費！3職業工會列黑名單　勞保局暫停給付
土方之亂被嗆「自己大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉
3歲童「裸下體跪地擦水」　母淚控私幼湮滅證據
快訊／台股大跌513點　台積電收最低1740
抗寒悲劇了！暖暖包塞乳溝9小時　台中女泛紅流膿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機臨時停機坪第二階段1/30啟用　增16架次停放空間

單車族注意！高捷新制2月上路　票價漲20元、捷運輕軌7站禁出入

PO「4歲女童開車」限動！她遭撻伐竟反嗆：踢到你家祖墳？

攀岩大神周六爬101天氣轉乾　專家：留意「角隅效應」邊風較強

媽祖5聖筊擇定6/7海牛文化節！「白鴿三入」 眾人感動：水哥回來了

阿蘇火山直升機氣流干擾風險大　專家：出事恐像陀螺般墜落

天冷急凍別出門！蘇一峰「點名3種疾病」：會特別的難熬

美「攀岩大神」將徒手爬101　物理老師揭難度：指力要多1.3倍

冷氣也放寒假！鹿港高中結業式「禮堂噴雨」... 學生嗨喊：水喔

別傻做苦力！未來25天「4生肖」遇貴人賺翻　屬猴靠長輩發大財

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

桃機臨時停機坪第二階段1/30啟用　增16架次停放空間

單車族注意！高捷新制2月上路　票價漲20元、捷運輕軌7站禁出入

PO「4歲女童開車」限動！她遭撻伐竟反嗆：踢到你家祖墳？

攀岩大神周六爬101天氣轉乾　專家：留意「角隅效應」邊風較強

媽祖5聖筊擇定6/7海牛文化節！「白鴿三入」 眾人感動：水哥回來了

阿蘇火山直升機氣流干擾風險大　專家：出事恐像陀螺般墜落

天冷急凍別出門！蘇一峰「點名3種疾病」：會特別的難熬

美「攀岩大神」將徒手爬101　物理老師揭難度：指力要多1.3倍

冷氣也放寒假！鹿港高中結業式「禮堂噴雨」... 學生嗨喊：水喔

別傻做苦力！未來25天「4生肖」遇貴人賺翻　屬猴靠長輩發大財

民眾黨再公布10位議員選將　許甫、吳怡萱、林子宇進軍地方

《生存王2》祖雄受傷　「好想趕快回家帶小孩」　「被迫繼續面對小姨子」

屋內飄濃烈惡臭！桃園警破門見獨居翁赤裸倒地　急送醫搶救

家戶屋頂太陽光電加速計畫開跑　台東即日起受理申請

翠峰至大禹嶺、台8線107K至大禹嶺入夜管制　武嶺至松雪樓封閉

硬起來！115年度總預算持續卡關　卓榮泰要求與立法院辯論

5樂天女孩「被Thank You」她很錯愕！真心話全說了：不支持用銷量衡量價值

沒人下去過「火山口裡」！直升機墜阿蘇　消防嘆：搜救是未知數

桃機臨時停機坪第二階段1/30啟用　增16架次停放空間

川普關稅效應擴大！近4成台灣企業將赴美投資　半導體成主力

【長大了不能跟媽媽睡】女兒靈魂拷問爸爸：為什麼你可以？

生活熱門新聞

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

猴硐貓村恐怕「滅村」　3原因200隻剩30隻

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

燒光200萬存款「只想找到母親」　吊車大王鼻酸出手了

台南女名醫失蹤！　引爆2大家族對決

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

0度線來了！　非常接近寒流

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸

更多熱門

相關新聞

DIY滾印紅包袋爆紅　台灣4機場免費玩

DIY滾印紅包袋爆紅　台灣4機場免費玩

寒假到來，加上農曆新年將至，許多人已安排好出國旅遊。昇恆昌免稅商店為了迎接新年，即日起在全台4大機場推出「DIY福印紅包」免費體驗，領取紅包袋後，可以使用滾輪印章在紅包袋上滾出圖案，推出後即在網路爆紅。

台日再合作入境事先確認作業　15航線、122航班受惠

台日再合作入境事先確認作業　15航線、122航班受惠

桃機人潮塞爆　她驚：台股3萬點都辭職了是吧

桃機人潮塞爆　她驚：台股3萬點都辭職了是吧

黃國昌擁抱道別愛妻！「愛的拍拍」粉絲看傻

黃國昌擁抱道別愛妻！「愛的拍拍」粉絲看傻

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

關鍵字：

臨時停機坪桃園機場

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面