桃機臨時停機坪第二階段1/30啟用　增16架次停放空間

▲桃園機場臨時過夜停機坪。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場現在最多可停放150架飛機，隨著航空運量持續增加、國籍航空新機引進及施工空間需求，第三跑道第二階段臨時過夜停機坪將於1月30日啟用，加上去年7月開放的第一階段，總計可增加16架次停放空間。

桃園機場第三跑道原定2030年9月完工，機場公司將提送計畫延至2032年，整體計畫經費374.56億元，總面積達860公頃，其中，跑道設計為4000公尺，使用年限從20年提升為30年，預計今年完成東側標及跑道標發包作業。

去年國際航班運量5,833萬人次，冬季班表每周平均2,981班，已超越疫情前水準，隨著運量持續增加，國籍航空今年也將引進22架新機，停機空間已供不應求。桃園機場去年7月已完成第一階段臨時過夜停機坪，增加9架次停放空間，預計今年1月30日再開放第二階段，可停放7架次。

機場公司表示，第一階段臨時過夜機坪工程採雙機械鋪築同步作業，每日鋪築量可達1,811立方公尺，較傳統人力施工節省5至8倍人力成本，兩階段完工後，能有效調節過夜停機需求。

機場公司也說，臨時過夜停機坪未來將優先給國籍航空使用，其中，由於中華航空及長榮航空已有既有的停機空間，星宇航空今年將引進較多新機，空間相對少，因此多數會提供星宇航空使用。

▲交通部長陳世凱視察桃園機場臨時過夜停機坪。（圖／記者周湘芸攝）

交通部長陳世凱今前往視察，由星宇航空最新的A350-1000廣體客機示範停放。陳世凱表示，隨著桃園機場三航廈北廊廳啟用，臨時停機坪完成為第三跑道第一階段工程一大躍進。

陳世凱指出，臨時停機坪除了可作為第三跑道施工過程的預留空間，現在台美關稅談判完成，許多貨機要載貨到美國，貨運壓力大，能增加應用空間，提高台美貨運運能效率，在颱風期間也是重要的調度空間。此外，今年國籍航空共引進22架新飛機，在只有兩跑道的情況下，能提升運轉效率、增加停機空間。